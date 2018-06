LIVE: Mega-Demo gegen 12-Stunden-Tag

Wien. Die ÖGBler stapeln tief – 10.000 Demonstranten, die heute in Wien gegen den 12-Stunden-Tag auf die Straße gehen, wären ein Erfolg. Doch tatsächlich können es durchaus mehr als 50.000 werden, die der Regierung in Sachen Arbeitszeit die rote Karte zeigen. Es wäre die erste große ÖGB-Machtdemonstration seit der Pensions­reform-Demo 2003. Und so wird die Demo laufen.

6.000 kommen in Bussen, 2.000 in Sonderzügen

Um 14 Uhr geht es am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof los. An mehreren Treffpunkten am Anfang der Mariahilfer Straße versammeln sich die Gewerkschafter. 130 Busse karren rund 6.000 Demonstranten nach Wien, 2.000 sollen in Sonderzügen kommen.

Nur ÖGB-Redner: Vor dem Westbahnhof gibt es erste Reden – so wird GPA-Chefin Barbara Teiber das Wort ergreifen. Dann geht es zum Heldenplatz, wo die Schlusskundgebung stattfindet. 13 Redner sind geplant, ausschließlich ÖGB-Funktionäre. Und: Neben ÖGB-Chef Wolfgang Katzian (SPÖ) wird auch der schwarze Beamtenchef Norbert Schnedl das Wort ergreifen.

Montag stehen Züge still – Pendler müssen warten

Betriebsversammlungen: Der nächste Hammer: Am Montag werden zwischen 6 und 9 Uhr in der Früh Betriebsversammlungen bei den ÖBB stattfinden. Die Folge: Hunderte Züge werden ausfallen – das haben die ÖBB schon am Freitag zugegeben. Tausende Pendler werden zu spät zur Arbeit erscheinen. Der ÖGB zieht die Daumenschrauben an …

ÖGB-Präsident Katzian: "Dieses Gesetz ist einfach ein Murks"

oe24.TV: Seit zwei ­Wochen ÖGB-Präsident und am Samstag gleich 100.000 auf der Straße.

Wolfgang Katzian: Wie viele es werden, weiß ich nicht. 10.000 wären ein Erfolg. Es ist eine Demo des über­parteilichen ÖGB gegen den 12-Stunden-Tag. Es hat schon mehrere Rückzieher der Regierung bei diesem Gesetz gegeben. Das zeigt, dass das ein Murks ist. Dass es besser gewesen wäre, wenn man die Sozialpartner einbezieht. Unsere Botschaft: Ziehen Sie dieses Gesetz zurück!

oe24.TV: Sie sagen, das Gesetz ist eigentlich ein Attentat …

Katzian: Es ist ein Attentat auf die Gesetzesqualität. Unsere Experten hätten der Regierung sagen können, dass es Freiwilligkeit im Arbeitsrecht nicht gibt.

oe24.TV: Die Regierung hat doch hoch und heilig versprochen, dass der 12-Stunden-Tag freiwillig ist.





Katzian: Das Problem ist, dass die Freiwilligkeit nicht umsetzbar ist. Wenn ich ein Mitarbeiter in einem Unternehmen bin, der sagt, freiwillig tu ich das nicht, dann gehe ich heim. Wie oft kann man sich dem freiwillig entziehen? Spätestens beim dritten Mal sagt der Chef, ich suche mir jemanden anderen.





oe24.TV: Sie glauben, da wird die Hälfte der Österreicher regelmäßig mehr als 8 Stunden arbeiten müssen ...

Katzian: Davon bin ich überzeugt. In der Privatwirtschaft wird das so sein.





oe24.TV: Ist das alles ein Kurz-Marketing-Schmäh?





Katzian: Ja, ein Marketing-Schmäh, genau. Aber es gibt ganz viele Leute, die das Argument, dass es freiwillig ist, ein müdes Lächeln kostet.

(gü)