Strache: Bewegende Worte an Kern

Beim ersten, mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Christian Kern (SPÖ) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) ging es sehr amikal zu, beim zweiten war der Ton schon schärfer. Am Mittwochabend hätte es zu einem dritten Live-Duell der beiden bei Ö1-Klartext kommen sollen - diesmal in vertauschten Rollen. Doch Kern, jetzt Oppositionschef, sagte dem Vizekanzler kurzfristig ab. Der Grund: eine schwere Erkrankung in der Familie.

FPÖ-Chef Strache richtete noch am Mittwoch Worte an den SPÖ-Chef. Auf Facebook schrieb der Vizekanzler: "Sehr geehrter Klubobmann Christian Kern! Mir ist bewusst, welche schweren Stunden Sie momentan haben. Ich hoffe, Sie haben Ihre Familie an Ihrer Seite. Familie ist das Wichtigste im Leben. Und familiäre Stärke ist eine Kraft und ein Band, welches kein Mensch stören kann. Viel Kraft und alles Gute! Mit freundlichen Grüßen HC Strache“