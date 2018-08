Streit mit FPÖ: Jetzt spricht Fendrich

In den letzten Tagen gingen die Wogen in Österreich hoch. Austropop-Legenden lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit der FPÖ. Wolfgang Ambros teilte in einem Interview gegen die FPÖ und sprach von „braunen Haufen“ in der Partei.

Ihm werde "Angst und Bange", wenn er daran denke, "was die österreichische Regierung in den nächsten drei Jahren noch so alles anstellen wird". Daraufhin war er - ebenso wie Sängerkollege Rainhard Fendrich - von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker als "abgehalfterte Musiker" bezeichnet worden. Kritik von Künstlern, so Hafenecker, stamme "einzig vonseiten diverser 'Systemgünstlinge', die wohl im fortgeschrittenen Alter um ihre Altersvorsorge in Form von Aufträgen bangen müssen, denn der Lebenswandel in den 70er und 80er Jahren dürfte nicht viel übergelassen haben".

Anschließend hatte Hafenecker Ambros versöhnlich zu Bier und Gulasch eingeladen - eine Einladung, die nicht angenommen wurde. "Den einen Herrn von der FPÖ kenn' ich nicht einmal. Nein, es tut mir leid: Ich geh wirklich gern mit jedem auf ein Bier - mit denen aber nicht", sagte Ambros gegenüber "Österreich".

Jetzt schießt Fendrich zurück

Nachdem bereits schon Ambros klar stellte, dass er in den 47 Jahren seiner Karriere keine einzige Subvention bekam und er sich auf Facebook sogar mit Morddrohungen auseinandersetzen musste, meldete sich nun Fendrich auf Facebook zu Wort.

„Wenn versucht wird, die kritische Haltung eines Künstlers durch Beleidigungen und sogar Drohungen zur ersticken, sehe ich die demokratischen Grundwerte eines Landes schwerstens gefährdet“, so die Austropop-Legende. „Der Freiheit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit!“, appelliert er.

Auch er sei kein „Systemkünstler“ und habe nie „auch nur einen Cent Unterstützung oder Förderung erhalten“, stellt er klar.

"Ich bin lang und gerne abgehalftert"

Mit der Attacke Hafeneckers, Ambros und er seien „abgehalterte Musiker“, kann er wunderbar umgehen, wie er sagt. Er spiele immer noch in vollen Häusern und „da ein ‚Halfter‘ etwas ist mit dem man Tiere an der Nase herumführen kann, bin ich schon lange und gerne abgehalftert“.