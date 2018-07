Diesen geheimen Knopf im Flugzeug kennt niemand

Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Viele Menschen haben aber schon am Weg in die (hoffentlich) entspannteste Zeit des Jahres ein Problem: zu wenig Platz im Flugzeug. Gerade in Billigfliegern wird vor allem am Platz gespart. Dabei gibt es einen einfachen Trick, wie man sich etwas mehr Platz verschaffen kann - zumindest, wenn man am Gang sitzt.

An der Unterseite der Armlehne gibt es einen "geheimen" Knopf, der mehr Platz bringt. Mit dem Knopf, der in der Nähe des Gelenks liegt, lässt sich die Armlehne am Gang einfach hochklappen. Dadurch hat man etwas mehr Bewegungsspielraum.

Wichtig: Wer den Knopf nutzt, muss allerdings aufpassen, dass er die Crew nicht bei der Arbeit behindert.