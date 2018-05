Kulinarischer Feriengenuss an der Ostsee

2.000 Küstenkilometern und über 2.000 Seen locken deutsche Urlaubsgäste Jahr für Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern – mehr als in jedes andere Bundesland. Die familienfreundlichen Strände entlang der Ostseeküste und die kristallklaren Seen sind aber bei weitem nicht der einzige Grund für die hohe Beliebtheit. Spitzengastronomie und Kulinarik stehen genauso hoch im Kurs und machen den Ferienaufenthalt erst so richtig schmackhaft.

© GNTB/Fotograf: Jens Wegener

Kulinarischer Ostsee- Kalender

Gutes Essen ist ein wichtiger Grund für die Wahl einer Ferienregion. Landestypische Spezialtäten aus Mecklenburg-Vorpommern findet man zwischen Ostseeküste und Seenplatte in einem der acht Sternerestaurants genauso, wie in den zahlreichen Restaurants und Hofläden, die regionale Leckerbissen wie Sanddorn, Kräuter, Fisch und Wild anbieten. Dem Thema Kulinarik widmen sich manche Regionen sogar mit einem bunten Veranstaltungsprogramm.

Aufgetischt in Rügen

Lassen Sie sich auf eine sensorische Reise zu elf kulinarischen Orten der Insel Rügen entführen. Die gastronomischen Betriebe und Produzenten präsentieren bis in den November hinein elf besondere Köstlichkeiten. Dabei ist auch ein Blick hinter die Kulissen möglich. Dort können Sie etwa mehr über die Herstellung von fruchtigem Sanddornlikör erfahren oder Peter Knoblochs Kräuterküche besuchen .

Mehr Informationen:

www.ruegen.de/aufgetischt

© GT, TSK, Fotolia, Friederike Hegner

Gourmet-Garten in Schwerin

Das Schweriner Schloss in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns bietet die prachtvolle Kulisse für einen Garten der leiblichen Genüsse. Vom 15. bis 17. Juli servieren Köche beim „Schweriner GourmetGarten“ im historischen Schlossgarten internationale Spezialitäten. Dazu gibt es erlesene Weine, frisch gezapftes Bier sowie Jazz und Chansons.

Mehr Informationen:

www.schwerin.com

© mv-schloesser.de

Usedomer Wildwochen

Wild-Spezialitäten in allen Zubereitungsarten kommen während der 14. Usedomer Wildwochen vom 13. Oktober bis 4. November auf die Teller. Besucher können auf einem kleinen Regionalmarkt frisches Wildbret und regionale Produkte kaufen, mit Jägern iGespräche führen, Wildschwein vom Spieß genießen und an geführten Wanderungen teilnehmen. Die Veranstaltungsreihe wird mit dem "Wilden Fashion Dinner" im Forsthaus Damerow abegerundet.

Mehr Informationen:

www.kaiserbaeder-auf-usedom.de

© GNTB/Fotograf: Jens Wegener

Kohlwoche auf der Insel Poel

Am 13. und 14. Oktober spielt auf der Insel Poel das Gemüse die Hauptrolle in zahlreichen Restaurants der nördlich von Wismar gelegenen Ostseeinsel. Damit wollen die Insulaner an die Tradition des Kohlanbaus erinnern. Der wirtschaftliche Erfolgszug des Weißkohls und seine Beliebtheit über die Grenzen hinaus trugen dazu bei, dass die Inselbewohner zu Wohlstand gelangten.

Mehr Informationen:

www.insel-poel.de

© insel-poel.de

„Kultur trifft Genuss“ in Warnemünde

Am 17. November können alle Gäste im und um das Seebad Warnemünde Kultur und Kulinarik in einem erleben. Bei "Kultur trifft Genuss" handelt es sich um ein Musik- und Theaterprogramm in den Ortschaften Warnemünde, Markgrafenheide und Hohe Düne. Dort kann der Gast aus zehn teilnehmenden Restaurants wählen, die allesamt das Motto der Veranstaltungsreihe gekonnt umsetzen.

Mehr Informationen:

www.kultur-trifft-genuss.de

© Anne Katrin Hapke

Kühlungsborn kocht

Vom 2. November bis zum 8. Dezember 2018 lockt die Gourmetreihe "Kühlungsborn kocht!" ins größte mecklenburgische Ostseebad. Dort erwartet die Gäste ein Genießer-Menü sowie kulinarische Themenabende und Workshops. Dabei können Sie hinter die Kulissen der Kühlungsborner Spitzenköche schauen und bei einem der Workshops selbst zum Sternekoch werden.

Mehr Informationen:

www.gourmettage.com

© gourmettage.com