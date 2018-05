Der Park wird drei Tage Gourmetparadies

Der Wiener Stadtpark verwandelt sich von 11. bis 13. Mai in ein Gourmet-Paradies und wird Schauplatz des Wiener Genuss-Festivals. Mehr als 190 Aussteller sind am kommenden Muttertag-Wochenende mit ihren sorgfältig gefertigen Spezialitäten aus ganz Österreich im Herzen der Bundeshauptstadt zu Gast. Im Stadtpark duftet es dann etwa nach Wollschweinspeck, Gewürzbrot, Kärntner Knoblauch, Bergkäse aus dem Alpbachtal, Mühlsteinsalami aus Oberösterreich, Wachauer Safran, Waldviertler Mohnnudeln, und Vielem mehr. Dazu stehen edle Brände, Liköre, Bier aus Wien, steirischer Schilcher sowie hausgemachtes Konfekt und feine Mehlspeisen zum Probieren und Kaufen bereit. Mit dem Verkostungs- und Verkaufsstand einer heimischen Kaffeerösterei kommt heuer erstmals ein wichtiges Stück Wiener Tradition in den Stadtpark.

© Genuss-Festival.at - Rita Newmann

Das Festival läuft am Freitag, 11. Mai 2018, in der Zeit von 11:00 bis 21:00, am Samstag, 12. Mai, von 10:00 bis 21:00 und am Sonntag, 13. Mai, von 10:00 bis 17:00 Uhr. Eintritt frei!

Das Wiener Genuss Festival wird vom Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreich und Stadt Wien Marketing veranstaltet.