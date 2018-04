Amokfahrer: Selbstmord angekündigt

Deutschland im Schock. Wie berichtet, raste Samstag um 15. 27 Uhr der 48-jährige Jens R., ein Industriedesigner, mit seinem silbergrauen VW T5 Multivan in der Altstadt am sogenannten „Kiepenkerl“ in Schanigärten. Eine Frau (51) und ein Mann (65) wurden getötet, mehr als 20 Menschen verletzt. Sechs Personen schwebten noch in Lebensgefahr. Der Amokfahrer ­erschoss sich noch im Todesfahrzeug. Er jagte sich eine Kugel in den Kopf.

Verfolgungswahn

Jetzt veröffentlichte Bild Auszüge aus einem Abschiedsbrief, den der Amokfahrer Tage vor seiner Tat an Freunde, Bekannte und seine Familie per Mail und Post verschickte. 92 Seiten hat das Schreiben.