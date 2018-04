Zwölfjähriger sticht auf Mitschüler ein

Eine Messer-Attacke sorgt derzeit in Hamburg für Entsetzen. Ein zwölfjähriger Bub ist auf dem Heimweg von der Schule überfallen und niedergestochen worden - von einem gleichaltrigen Mitschüler!

Der Bub ging mit einem Freund am Heimweg noch zu einem Kiosk. Auf dem Weg dahin passiert der Überfall. Der Angreifer fordert Handys und Geld, sticht dann auf seine Opfer ein. Der BILD sagt das traumatisierte Opfer: "Er hielt mir ein Klappmesser an die Brust. Als ich mein Handy nicht rausgab, stach er sofort zu. Ich wurde vier Mal in die Leiste getroffen." Sein Handy stoppte die Klinge und verhindert so Schlimmeres. Der Angreifer fordert die Opfer dann auf, sich auf den Boden zu legen, stiehlt ihnen die Handys und tritt dann sogar noch zu.

Die Polizei bestätigt den Zwischenfall, die Ermittlungen sind am Laufen. Der Täter soll demnach amtsbekannt sein. Nur eine Woche vor dem Überfall kam er mit einer täuschend echt aussehenden Pistole in die Schule und drohte, damit Lehrer zu erschießen.