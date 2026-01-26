Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Trump
© Getty

Wegen Vertragsbruch

Trump erhöht Südkorea-Zölle von 15 auf 25 Prozent

26.01.26, 23:55
Teilen

US-Präsident Donald Trump hat eine Erhöhung der Zölle auf Importe Südkoreas angekündigt und dem Verbündeten vorgeworfen, einen Handelspakt nicht einzuhalten. 

"Das südkoreanische Parlament wird seinem Abkommen mit den Vereinigten Staaten nicht gerecht", schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social.

"Da das koreanische Parlament unser historisches Handelsabkommen nicht in Kraft gesetzt hat, was sein gutes Recht ist, erhöhe ich hiermit die südkoreanischen Zölle auf Autos, Holz, Pharmazeutika und alle anderen gegenseitigen Zölle von 15 auf 25 Prozent." Das südkoreanische Präsidialamt äußerte sich zunächst nicht.

Trump nutzt Zölle gerne

Südkorea hatte daran gearbeitet, ein im November mit den USA angekündigtes Abkommen umzusetzen, das die US-Zölle auf seine Exporte senken sollte. Zuletzt hatte Südkorea zudem mit Washington Gespräche geführt, um die Ermittlungen Seouls gegen das US-E-Commerce-Unternehmen Coupang wegen eines massiven Datenlecks zu erläutern.

Trump hat während seiner zweiten Amtszeit wiederholt Zölle als außenpolitisches Druckmittel gegen verschiedene Staaten eingesetzt. Dabei hat er Androhungen nicht immer umgesetzt, sondern manchmal auch verworfen oder abgeschwächt. Trumps Vorgehen wird derzeit in einem Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA auf seine Rechtmäßigkeit hin überprüft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden