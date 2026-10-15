0:4! Milan-Show zerlegt die Salzburger

Gegen den großen AC Milan gab es für Red Bull Salzburg wie erwartet nichts zu holen. Eine defensiv zu schwache Leistung besorgte ein 0:4.

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Für den AC Mailand war es der höchste Sieg international seit 2022 – ausgerechnet ein 4:0 gegen Salzburg in der Champions League. Und sie ließen von Beginn an nichts anbrennen.

Das anfängliche Abtasten wurde von den Mailändern erstmals unterbrochen, Adrien Rabiots Abnahme nach Bartesaghi-Flanke wurde aber in letzter Sekunde geblockt (8.).

Diese Chance markierte auch eine Drangphase des siebenfachen Königsklassen-Siegers. Folgerichtig auch die Führung: Omar Hutchinson fand außen zu viel Platz vor, ebenso wie der auf dessen Flanke eingesprungene Alphadjo Cissè – 1:0 (15.).

Milan wollte es aber weiter wissen, zuerst musste Christian Zawieschitzky im 1-gegen-1 gegen Ruben Loftus-Cheek klären, den Hutchinson-Nachschuss verhinderte Kévin Boma auf der Linie (17.).

Statt Ausgleich schlägt es wieder ein

Die Bullen-Antwort durch Haris Tabakovic wurde sofort wegen Abseits zurückgepfiffen, Leandro Morgalla lag hinter der Linie (24.).

Mitten in einer besseren Phase hinein aber der nächste Nackenschlag: Rabiot verteilte auf Bartesaghi, dessen Flanke fand erneut den 19-jährigen Cissè, der mutterseelenalleine einschieben konnte (33.)

Cissè mit drei Toren im Fünfer

Aus der Kabine kamen die Bullen sehr engagiert, fanden die Topchance vor, als ein Rückpass zu Jesper Lindström kam, der in letzter Sekunde geblockt wurde. Doch direkt im Gegenzug kam der Ball wieder zu Cissè, der seinen Hattrick nach langem Abseits-Check perfekt machte (49.).

Mike Maignan verhinderte zudem mit einer unglaublichen Grätsche außerhalb des Strafraums ein sicheres Tor von Edmund Baidoo (54.).

Als kleine Machtdemonstration brachten die "Rossoneri" in der 60. Minute Luka Modric, Christian Pulisic und Rekord-Einkauf Gonzalo Ramos (74 Mio. Euro) in die Partie.

Ehrentreffer gelingt nicht mehr

Das 0:4 erzielte sich das Team von Danny Röhl aber selbst, weil Bartosz Mazurek den Ball vor dem eigenen Strafraum verstoppte, Ramos hatte dann keine Probleme mehr (72.). Gaoussou Diakite wiederum, der aus nächster Nähe die Chance bekam, traf für RBS aber nicht einmal das Tor (80.).

Filippo Terraciano verhinderte mit einem Schubser an Dominik Schmid, der alleine auf Torhüter Maignan zulief, eine Topchance und sah dafür Glattrot (85.).

Schlussendlich war die Leistung vor allem defensiv zu schwach für einen Gegner wie die Mailänder, auch wenn die Offensive (trotz nur zwei Schüsse aufs Tor) durchaus Chancen für den Ehrentreffer vorgefunden hätte.