14-Jähriger Skifahrer stürzt 30 Meter tief

Der junge Brite erlitt schwerste Verletzungen.

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Horror-Unfall am Hintertuxer Gletscher: Ein Teenager (14) aus Großbritannien driftete bei einem Skitraining auf einer roten Piste in einer Linkskurve weit ab.

Der Junge raste in Folge durch den Sicherheits-Fangzaun. Er stürzte rund 30 Meter tief über ein extrem steiles, felsiges Gelände ab.

Die Pistenrettung raste sofort zur Unfallstelle und leistete Erste Hilfe. Der Junge erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Ein Notarzthubschrauber flog den schwer Verletzten in die Klinik nach Innsbruck.