oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Tirol

14-Jähriger Skifahrer stürzt 30 Meter tief

O
von
Ein gelber Rettungshubschrauber fliegt über verschneite Berge bei bewölktem Himmel.
© Getty Images
Der junge Brite erlitt schwerste Verletzungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Horror-Unfall am Hintertuxer Gletscher: Ein Teenager (14) aus Großbritannien driftete bei einem Skitraining auf einer roten Piste in einer Linkskurve weit ab.

Der Junge raste in Folge durch den Sicherheits-Fangzaun. Er stürzte rund 30 Meter tief über ein extrem steiles, felsiges Gelände ab.

Auch interessant

AK warnt vor Kirchenaustritts-Betrug

Brennerbasistunnel verzögert sich um zwei Jahre

Elfminütiger Mini-Blackout in Innsbruck betraf 19.000 Haushalte

Die Pistenrettung raste sofort zur Unfallstelle und leistete Erste Hilfe. Der Junge erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Ein Notarzthubschrauber flog den schwer Verletzten in die Klinik nach Innsbruck.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

ManU beendet ManCitys Erfolgslauf im Derby

Kreuzfahrtschiff sitzt fest - mit 8.585 Menschen an Bord

EU-Sozialdemokraten schließen slowakische Abgeordnete aus

Kinderbetreuungsoffensive: NÖ hat die meisten Gruppen

Deutschland kaufte Steuerbetrüger-CD

14-Jähriger Skifahrer stürzt 30 Meter tief

Schweiz: Keine Sozialhilfe für Flüchtlinge

Wo jetzt Regen und Sturm drohen

Von Oberlaa bis zum Zentralfriedhof: Hier öffnen die Allerheiligenmärkte

Biker in Tempo-30-Zone nach Crash reanimiert