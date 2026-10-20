Elfminütiger Mini-Blackout in Innsbruck betraf 19.000 Haushalte

Ursache war höchstwahrscheinlich eine automatische Schutzauslösung.

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Zu einem elfminütigen Stromausfall ist es am Dienstag um 13.33 Uhr im östlichen Stadtgebiet von Innsbruck gekommen. Betroffen waren rund 19.000 Kundenanlagen. Als Ursache konnte eine automatische Schutzauslösung aufgrund von Abweichungen festgestellt werden, hieß es seitens der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB). Der Grund der Abweichungen war Gegenstand von Untersuchungen. Um 13.44 Uhr war das Problem bereits wieder behoben.

Auch das Internet fiel dadurch für rund 70 Kunden aus.