AK warnt vor Kirchenaustritts-Betrug

Online-Austrittsgesuch kostet keine 89.90 Euro.

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Nun machen Internet-Gauner auch vor der Kirche nicht mehr halt: Wer in Österreich aus einer Religionsgemeinschaft austreten möchte, kann das ganz einfach selbst bei der Bezirkshauptmannschaft oder dem Magistrat erledigen. Eine in den USA (!) neu registrierte Internetseite namens www.kirchenbeitrag.com bietet nun aber seit kurzem ihre Dienste in Österreich an, natürlich kostenpflichtig: 89,90 Euro soll die Weiterleitung des Austrittsgesuchs an die zuständige Behörde kosten – mehr als so mancher Jahreskirchenbeitrag. Und das, obwohl der Austritt in Österreich grundsätzlich kostenlos ist. Die AK Tirol warnt vor diesen neuen Abzock-Versuchen.

Die Anschrift, unter der firmiert wird, ist dabei eine bekannte und häufig von Briefkastenfirmen genutzte Adresse. Leider scheint die Masche bereits erfolgreich zu sein. Der AK Tirol sind in den letzten Tagen bereits mehrere Fälle bekannt geworden