158 Tage & 7 Minuten: Baumgartner feiert »coolstes« Comeback

Leipzig verliert bei Real Madrid mit 1:4. Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gibt es dennoch gute Nachrichten vor den November-Länderspielen.

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Sieben Minuten auf dem Platz, schon die erste Torvorlage: Christoph Baumgartner hat sich am Mittwochabend gegen Real Madrid zurückgemeldet. Der ÖFB-Teamspieler bereitete im Santiago Bernabéu den Treffer von Tidiam Gomis zum zwischenzeitlichen 1:3 vor (85.). Es war sein erster Pflichtspieleinsatz seit 158 Tagen, wie RB Leipzig nach der Partie bestätigte.

"Ich bin ganz ehrlich: Es war schon ein extrem emotionaler Tag für mich. Nach so langer Zeit wieder dabei zu sein, ist wunderschön", sagte Baumgartner über seine Rückkehr. "Dann natürlich noch so ein Spiel, so ein Gegner, Champions League – ich meine, da gibt es nichts Cooleres. Es hat sich unfassbar geil angefühlt."

Eingewechselt und gleich am Tor beteiligt

Trainer Martín Demichelis brachte Baumgartner in der 78. Minute für Christopher Nkunku. Leipzig lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:2 zurück.

Kylian Mbappé erhöhte zunächst auf 0:3 (83.), ehe Gomis nach Baumgartners Vorlage verkürzte. Yan Diomande stellte kurz darauf den 1:4-Endstand aus Leipziger Sicht her (87.). Nicolas Seiwald hatte bei den Gästen von Beginn an gespielt.

Baumgartner sah die Leipziger Leistung bei DAZN deutlich positiver, als es das Ergebnis vermuten lässt: "Wir haben das Spiel total offen gestaltet, speziell in der ersten Hälfte. Ich glaube sogar, dass wir die gefährlichere Mannschaft waren."

Auch nach dem dritten Gegentor habe Leipzig weiter dagegengehalten. "Selbst nach dem 3:0 schießen wir noch einmal das 3:1 und versuchen dann noch einmal alles", erklärte der ÖFB-Star.

Gegen Bayern noch nicht im Kader

Eine schwere Oberschenkelverletzung vom 1. Juni hatte Baumgartner lange außer Gefecht gesetzt. Seit Anfang Oktober war er schrittweise ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Beim jüngsten Bundesliga-Spiel gegen Bayern hatte er noch im Kader gefehlt. In Madrid konnte Demichelis den Österreicher erstmals wieder einsetzen.

Rangnick bekommt ein Comeback-Signal

Baumgartners Rückkehr ist auch für das Nationalteam eine wichtige Nachricht. Einer von Rangnicks zentralen Offensivspielern steht wieder auf dem Platz.

Der Teamchef hatte eine mögliche Rückkehr im November davon abhängig gemacht, dass Baumgartner zuvor wieder Pflichtspielpraxis sammelt. Die ersten Minuten hat der Leipzig-Legionär nun absolviert. Eine Entscheidung über seine Rückkehr ins ÖFB-Aufgebot steht noch aus.

In der Nations League trifft Österreich am 14. November auf Irland und am 17. November auf Israel.