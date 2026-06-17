28% Rabatt auf LEGO FIFA-WM-Pokal!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus – und für viele Fans steigt bereits jetzt die Vorfreude. Wer Fußball und LEGO gleichermaßen liebt, dürfte bei diesem Angebot besonders aufmerksam werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der offizielle LEGO FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Pokal gehört aktuell zu den beliebtesten LEGO-Sets auf Amazon und ist derzeit deutlich reduziert erhältlich. Statt 181,50 Euro kostet das Sammlerstück aktuell nur 130,07 Euro – eine Ersparnis von 28 Prozent.

Der berühmteste Pokal der Fußball-Welt als LEGO-Modell

Auch wir in der Redaktion haben uns das Set genauer angesehen.

Das Modell bildet den legendären FIFA-WM-Pokal detailreich als LEGO-Bausatz nach und richtet sich sowohl an jugendliche Fußballfans als auch an erwachsene Sammler. Nach dem Aufbau entsteht ein beeindruckendes Ausstellungsstück, das in jeder Sammlung zum Blickfang wird.

LEGO Editions Sports Offizieller Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft © LEGO

Perfekt zur WM 2026

Gerade mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft steigt das Interesse an offiziellen Fanartikeln deutlich an.

Während viele Fans Trikots oder Sammelbilder kaufen, bietet dieses LEGO-Set eine besondere Alternative. Der Pokal kann aufgebaut, präsentiert und dauerhaft als Erinnerungsstück genutzt werden.

Sammlerstück für Fußball- und LEGO-Fans

Das Set enthält zahlreiche Details und wird zusätzlich durch eine sammelbare Minifigur ergänzt.

Besonders spannend: Das Modell richtet sich ausdrücklich nicht nur an Kinder, sondern auch an erwachsene Fans, die ihre Begeisterung für Fußball und LEGO miteinander verbinden möchten.

LEGO Editions Sports Offizieller Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft © LEGO

Amazon-Bestseller mit tausenden Käufen

Dass das Set derzeit so gefragt ist, überrascht kaum.

Der LEGO FIFA-WM-Pokal trägt die Auszeichnung Amazon's Tipp, wurde allein im vergangenen Monat mehr als 4.000 Mal gekauft und erreicht starke 4,8 von 5 Sternen bei über 700 Bewertungen.

Damit gehört das Modell aktuell zu den beliebtesten Fußball-Sammlerstücken auf Amazon.

Warum das Angebot gerade jetzt interessant ist

Rabatte auf beliebte LEGO-Sets sind oft nur für kurze Zeit verfügbar. Gerade lizenzierte Sammler-Modelle werden häufig schnell wieder zum regulären Preis angeboten.

Die aktuelle Ersparnis von über 50 Euro macht das Set daher besonders attraktiv – vor allem für Fußballfans, die sich bereits auf die WM 2026 einstimmen möchten.

Unsere Einschätzung aus der Redaktion

Wer Fußball liebt und gleichzeitig Spaß am Bauen hat, bekommt hier zwei Hobbys in einem Produkt vereint.

Der detailreiche WM-Pokal eignet sich als Geschenk, Sammlerstück oder dekoratives Highlight für das Wohnzimmer, Büro oder Fan-Zimmer.

Fazit

Für viele Fußballfans dürfte dieses Angebot eines der spannendsten LEGO-Angebote des Sommers sein.

Der offizielle LEGO FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Pokal verbindet Bauspaß, Sammelwert und WM-Vorfreude in einem Set. Dank des aktuellen Rabatts von 28 Prozent ist das Modell derzeit deutlich günstiger erhältlich.

Wer sich den berühmtesten Pokal der Fußball-Welt ins Regal holen möchte, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.