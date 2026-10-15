3:0-Gala von Bournemouth: Sturm-Bollwerk bricht späte ein!

Späte Klatsche an der englischen Südküste: Der SK Sturm Graz unterliegt dem AFC Bournemouth am Ende deutlich mit 0:3, nachdem das Abwehrbollwerk lange Zeit wacker standhalten konnte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der SK Sturm Graz hat am zweiten Spieltag der UEFA Europa League eine bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Bei den hochfavorisierten Cherries aus Bournemouth unterlagen die Steirer schlussendlich klar mit 0:3. Lange Zeit hielten die Schützlinge von Coach Fabio Ingolitsch gegen das enorm hohe Tempo der Engländer dagegen. Kurz vor der Halbzeitpause schlug das Heimteam jedoch erstmals zu: Evanilson besorgte in der 43. Minute die verdiente 1:0-Führung für den Premier-League-Klub.

Aluminium-Pech durch Heil und Doppelpack in der Schlussphase

In der zweiten Spielhälfte zeigten die Grazer eine couragierte Reaktion und schnupperten sogar am Ausgleich. In der 64. Minute krachte ein Distanzschuss von Jürgen Heil an den Pfosten, ehe Petar Petrovic im Bournemouth-Gehäuse den Nachschuss von JP Hödl sensationell entschärfte. Die verpasste Chance rächte sich spät: Rayan nutzte in der 76. Minute ein Missverständnis von Sturm-Keeper Daniil Khudyakov Eiskalt zum 2:0 aus.

Foul-Elfmeter in der Nachspielzeit besiegelt Endstand

In den letzten Minuten gerieten die Steirer noch einmal arg unter Bedrängnis und kassierten späte Verwarnungen für Albert Vallci und Julian Halwachs. In der Nachspielzeit kam es schließlich noch knüppeldick für die Gäste: Nach einem Foulspiel von Kapitän Jon Gorenc Stankovic entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Álvaro Rodríguez trat in der 92. Minute an und verwandelte per Linksschuss souverän zum 3:0-Endstand.