30 Großkatzen gerettet – Ein neues Leben in LIONSROCK

30 Löwen und Tiger haben nach Jahren unter schwierigen Bedingungen den ehemaligen Zoo Luján in Argentinien verlassen. Dank einer internationalen Rettungsaktion von VIER PFOTEN finden die Großkatzen in Schutzzentren in Südafrika und den USA ein neues Zuhause.

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Für 30 Löwen und Tiger aus Argentinien beginnt ein neues Leben. Nach Jahren unter schwierigen Bedingungen haben die Tiere den ehemaligen Zoo Luján verlassen. Die internationale Rettungsaktion von VIER PFOTEN führte sie über tausende Kilometer in neue Schutzzentren.

Der ehemalige Zoo Luján nahe Buenos Aires wurde bereits 2020 wegen Tierschutzbedenken geschlossen. Die Tiere blieben jedoch auf dem Gelände zurück. Viele der Großkatzen lebten jahrelang in kleinen, nicht artgemäßen Gehegen.

Seit 2025 kümmert sich VIER PFOTEN um die verbliebenen Tiere. Bei umfangreichen tierärztlichen Untersuchungen wurden unter anderem Zahnerkrankungen, Nierenprobleme, schlecht verheilte Verletzungen und Folgen von Krallenamputationen festgestellt.

Für die Rettung der 30 Großkatzen waren monatelange Vorbereitungen notwendig. Allein die unmittelbare Vorbereitung auf den Transport dauerte vier Tage. Einige Tiere wurden zuvor daran gewöhnt, freiwillig in ihre Transportboxen zu gehen. Andere mussten unter tierärztlicher Aufsicht sediert und sicher in die Boxen gebracht werden.

Am 17. August begann schließlich die Reise. 15 Tiere – neun Tiger und sechs Löwen – wurden nach Südafrika gebracht. Ihr Ziel: das Großkatzenschutzzentrum LIONSROCK von VIER PFOTEN. Weitere 15 Tiere, darunter acht Tiger und sieben Löwen, kamen in ein Sanctuary im US-Bundesstaat Colorado.

Für die Tiere in Südafrika war die Ankunft ein besonderer Moment. Nach dem Flug nach Johannesburg ging es mit dem Lastwagen weiter nach LIONSROCK. Während der gesamten Reise wurden die Großkatzen von Mitgliedern des Rettungsteams begleitet und regelmäßig kontrolliert.

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In LIONSROCKangekommen, wurden die Tiere zunächst in speziell vorbereitete Eingewöhnungsgehege gebracht. Dort können sie sich langsam an ihre neue Umgebung gewöhnen und werden weiterhin medizinisch und individuell betreut. Für viele von ihnen ist es das erste Mal, dass sie Zugang zu einer deutlich größeren und naturnahen Umgebung haben.

Besonders wichtig ist dabei auch, dass die Tiere nicht voneinander getrennt werden, wenn sie bereits enge soziale Beziehungen haben. Familiengruppen und langjährige Gefährten sollen auch in den neuen Schutzzentren zusammenbleiben.

Die Rettung der 30 Großkatzen ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Für die Tiere, die weiterhin im ehemaligen Zoo Luján leben, sucht VIER PFOTEN nach langfristigen Lösungen.

Die Mission zeigt damit auch: Eine Rettung endet nicht mit dem Transport. Für die Großkatzen beginnt in LIONSROCK erst der nächste Abschnitt – mit medizinischer Versorgung, Eingewöhnung und einem Leben, das ihren natürlichen Bedürfnissen deutlich besser gerecht werden soll.