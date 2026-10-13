4:0 - ÖFB-Frauen setzen gegen Kosovo nächstes Ausrufezeichen

Österreichs Fußballerinnen sind dem großen WM-Traum einen gewaltigen Schritt näher! Mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen den Kosovo machten die ÖFB-Frauen am Dienstag auf dem Wiener Sport-Club-Platz den Aufstieg in die zweite und letzte Play-off-Runde perfekt.

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Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel setzte sich die Elf von Teamchef Lars Söndergaard insgesamt mit 6:1 durch und darf weiter von der ersten WM-Teilnahme der Geschichte träumen. Marie Höbinger (7.), Sarah Puntigam (65.), Virginia Kirchberger-Prohaska (87.) und Eileen Campbell (90.) sorgten mit ihren Treffern für einen rundum gelungenen Fußballabend.

Traumstart und Tor-Show zum Schluss

Von Beginn an ließen die Österreicherinnen keinen Zweifel daran, wer auf dem Sport-Club-Platz das Sagen hat. Anders als noch beim knappen Hinspielsieg übernahm Rot-Weiß-Rot sofort die Kontrolle und erspielte sich Chance um Chance. Bereits in der fünften Minute scheiterte Nicole Billa an der kosovarischen Torfrau, nur zwei Minuten später schlug Höbinger zu: Nach einem geblockten Schuss verwertete sie den Abpraller per Volley zum frühen 1:0. Österreich blieb am Drücker, ließ allerdings zunächst mehrere Möglichkeiten auf weitere Treffer aus.

Auch nach der Pause dauerte es, bis sich die Überlegenheit erneut auf der Anzeigetafel niederschlug. In der 65. Minute war es schließlich Puntigam, die eine Flanke von Jennifer Klein per Kopf ins Tor verlängerte und sich an ihrem Geburtstag selbst das schönste Geschenk machte. Es war der 26. Treffer der US-Legionärin im 168. Länderspiel. In der Schlussphase legten Kirchberger-Prohaska nach einer Flanke von Lilli Purtscheller und Campbell aus kurzer Distanz nach – der klare 4:0-Erfolg war perfekt!

Showdown im Nachbarschaftsduell?

Jetzt wartet die letzte Hürde auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien. Aller Voraussicht nach bekommt es Österreich Anfang Dezember mit der Schweiz zu tun. Die Eidgenossinnen haben im Hinspiel gegen Israel mit einem spektakulären 7:3-Sieg vorgelegt und damit beste Karten auf den Einzug in die entscheidende Play-off-Runde. Sollte die Schweiz den Vorsprung ins Ziel bringen, kommt es zum brisanten Nachbarschaftsduell um das WM-Ticket. Für Söndergaard und seine Spielerinnen wäre es der ultimative Showdown: Noch ein Gegner trennt Österreich von der ersehnten Premiere auf der größten Bühne des Frauenfußballs.