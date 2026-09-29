5 Prozent! Inflation in Spanien explodiert

Die Inflation in Spanien hat im September auf hohem Niveau weiter zugelegt.

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Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 5,0 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2023. Vor allem die steigenden Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs waren für den Anstieg verantwortlich.

Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 4,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten nun im Schnitt mit einer Rate von 4,9 Prozent gerechnet. Im Juli hatte der Wert noch 3,9 Prozent betragen.

Österreich-Zahlen für September am Freitag

In Österreich lag die Teuerungsrate (VPI) im August bei 3,2 Prozent, nach 2,8 Prozent im Juli. Für September wird aufgrund der jüngsten Preisanstiege bei Benzin und Diesel ein weiterer Anstieg erwartet. Eine erste Schätzung gibt die Statistik Austria am Freitag.

Nicht nur in Spanien, sondern in der gesamten Eurozone liegt die Teuerung derzeit deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von 2 Prozent anstrebt. Angesichts der jüngsten Entwicklung in Spanien mit einer Rate von 5,0 Prozent steigt der Druck auf die EZB, mit höheren Zinsen gegenzusteuern.