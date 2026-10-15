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Von Rapper

500 Euro! Barca schockt Fans mit Sondertrikots

SR
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Ein Mann präsentiert das neue blaue Sondertrikot vom FC Barcelona vor dunklem Hintergrund.
© FC Barcelona
Zwei neue Sondertrikots werden zum Clásico gegen Real Madrid vorgestellt.
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Sportlich erfreut der FC Barcelona seine Fans weiterhin nach allen Regeln der Kunst. Abseits des Platzes dürften diese nun aber einen kleinen Schock bekommen haben.

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Die Katalanen bringen wieder einmal Spezialtrikots auf den Markt und verlangen satte 500 Euro dafür. Die Kampagne wird vom Rapper "Tyler, the Creator" getragen.

Der 35-Jährige, der im Zuge der Partnerschaft mit "Spotify" diese mit seiner Modemarke "Golf" sogar als Brustsponsor ablöst, stellt auch Trikots mit Unterschrift zur Verfügung: Für läppische 3.000 Euro!

Zwei Personen tragen Barcas Sondertrikot mit dem Schriftzug „GOLF“ vor grünem Hintergrund.
Barcas Sondertrikots © FC Barcelona

Es gibt eine Variante in den klassischen Barca-Farben sowie eines in Hellblau. Präsentiert wird das gute Stück direkt zum Clásico am 25. Oktober.

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