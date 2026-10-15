500 Euro! Barca schockt Fans mit Sondertrikots

Zwei neue Sondertrikots werden zum Clásico gegen Real Madrid vorgestellt.

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Sportlich erfreut der FC Barcelona seine Fans weiterhin nach allen Regeln der Kunst. Abseits des Platzes dürften diese nun aber einen kleinen Schock bekommen haben.

Die Katalanen bringen wieder einmal Spezialtrikots auf den Markt und verlangen satte 500 Euro dafür. Die Kampagne wird vom Rapper "Tyler, the Creator" getragen.

Der 35-Jährige, der im Zuge der Partnerschaft mit "Spotify" diese mit seiner Modemarke "Golf" sogar als Brustsponsor ablöst, stellt auch Trikots mit Unterschrift zur Verfügung: Für läppische 3.000 Euro!

Barcas Sondertrikots © FC Barcelona

Es gibt eine Variante in den klassischen Barca-Farben sowie eines in Hellblau. Präsentiert wird das gute Stück direkt zum Clásico am 25. Oktober.