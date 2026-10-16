Abholzung in Amazonasgebiet auf niedrigstem Stand

Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet ist auf den niedrigsten Stand seit fast vier Jahrzehnten gesunken.

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Zwischen August 2025 und Juli 2026 wurden 3.335 Quadratkilometer Wald gerodet, wie aus am Freitag veröffentlichten offiziellen Statistiken hervorgeht. Das stellt einen Rückgang von fast 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar und ist der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1988.

"Das ist ein absolut astronomischer Rückgang, es ist wie ein Traum", sagte Umweltminister Joãoo Paulo Capobianco in der Hauptstadt Brasília vor Journalisten. Auch der linksgerichtete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva begrüßte die Entwicklung und schrieb nach Veröffentlichung der Zahlen im Onlinedienst X: "Unser Ziel ist es, bis 2030 die illegale Abholzung auf null zu senken".

Präsident Lula tritt für Schutz des Waldgebiets ein

Lula hat sich den Schutz des Amazonasgebiets auf die Fahnen geschrieben und strebt im Oktober seine Wiederwahl an. Unter seinem rechtsradikalen Vorgänger Jair Bolsonaro hatte die Abholzung im Amazonasgebiet stark zugenommen und 2022 mit 12.500 Quadratkilometern einen Höchststand erreicht. Dessen Sohn Flávio Bolsonaro kandidiert bei der Präsidentschaftswahl im Oktober gegen Lula.

Lula war bei der ersten Wahlrunde überraschend hinter Bolsonaro gelandet. Bolsonaro holte 47 Prozent der Stimmen, Lula kam auf 45 Prozent. In den letzten Umfragen vor der Wahl hatte der für eine vierte Amtszeit kandidierende Lula noch knapp vor Bolsonaro gelegen.

Der Schutz des Amazonas ist im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend: Die dichte Vegetation des weltweit größten tropischen Regenwaldes nimmt Treibhausgase auf, welche die globale Erwärmung verursachen. In Brasilien befinden sich etwa 60 Prozent des Amazonas.