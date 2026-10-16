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Mehrere Gründe

Geschäftsführerin der Nobelstiftung tritt zurück

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Eine goldene Nobelpreismedaille in einer offenen Präsentationsschatulle auf einem Holztisch.
© NurPhoto via Getty Images
Wenige Tage nach der Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreisträger ist die Geschäftsführerin der renommierten Nobelstiftung, Hanna Stjärne, zurückgetreten.
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Demnach legt die Journalistin und Medienmanagerin ihr Amt aus "persönlichen und gesundheitlichen Gründen" nieder, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Stjärne übernahm die Geschäftsführung der renommierten Stiftung Anfang 2025. Zuvor war sie der Nachrichtenagentur TT zufolge Chefin des schwedischen Rundfunks SVT.

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"Es war eine fantastische Reise, die Aktivitäten der Nobelstiftung weiterzuentwickeln und dazu beizutragen, dass die Nobelpreise Menschen auf der ganzen Welt erreichen", sagte Stjärne der Mitteilung zufolge. Sie sei "stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und auf die vielen hoch qualifizierten Kollegen im gesamten Nobel-Umfeld".

Die Nobelstiftung wurde 1900 gegründet, um das Vermächtnis des schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zu verwalten. Sie legt auch das Preisgeld fest, das kürzlich auf zwölf Millionen Kronen - etwas mehr als eine Million Euro - angehoben wurde. Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag von Alfred Nobel.

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