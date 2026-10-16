oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Historischer Streit

Erster Besuch nach 71 Jahren: Chilenischer Präsident in Bolivien

OR
von
Zwei Männer im Anzug schütteln bei einer Vertragsunterzeichnung vor Flaggen die Hände.
© EPA
Nach 71 Jahren hat erstmals wieder ein chilenischer Präsident Bolivien einen Staatsbesuch abgestattet.
OE24 auf Google bevorzugen

José Antonio Kast und sein bolivianischer Kollege Rodrigo Paz wollen nach eigenen Angaben die Beziehungen ihrer Länder verbessern, obwohl ein historischer Streit über Boliviens Zugang zum Pazifik ungelöst bleibt. Zuletzt hatte der chilenische Präsident Carlos Ibáñez del Campo 1955 Bolivien besucht.

Auch interessant

Frankreich befürchtet Gewalt-Eskalation

Geschäftsführerin der Nobelstiftung tritt zurück

Putin schickt "schwarze Russen" ins Baltikum

Beide Länder unterhalten seit 1978 keine diplomatischen Beziehungen auf Botschafterebene mehr. Bolivien verlor seinen Küstenzugang im Salpeterkrieg gegen Chile Ende des 19. Jahrhunderts. Das südamerikanische Land wollte das vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen korrigieren, weil es sich von einem eigenen Zugang zum Meer einen Impuls für den Handel verspricht.

2018 entschied der Internationale Gerichtshof in Den Haag, dass Chile nicht verpflichtet sei, über einen solchen Zugang zu verhandeln. Das Gericht rief beide Länder zum Dialog auf. Alle Gespräche beider Länder waren bis dahin ohne Ergebnis verlaufen.

Annäherung soll Handel und Sicherheit stärken

Die Präsidenten kündigten nun eine engere Kooperation bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität sowie Projekte zur Energieversorgung und digitalen Vernetzung an. Kast lud Paz zudem für 2027 zu einem Staatsbesuch nach Chile ein.

Dass der Streit um den Zugang zum Meer bei dem Treffen nicht im Mittelpunkt stand, kritisierte der frühere bolivianische Präsident Evo Morales. Der Ausschluss des Anspruchs von der bilateralen Agenda sei ein Affront gegen die historische Erinnerung des bolivianischen Volkes, schrieb er auf der Plattform X.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rekord El Niño: Das bedeutet das Extremwetter für Österreich

Feurige Csárdásfürstinnen bei Lena Hoschek

Erster Besuch nach 71 Jahren: Chilenischer Präsident in Bolivien

Marokkos König ernannte erste Regierung mit Ministerpräsidentin

Frankreich befürchtet Gewalt-Eskalation

Land NÖ forciert den "Europacampus Hainburg“

Abholzung in Amazonasgebiet auf niedrigstem Stand

Drei Austro-Stars sind 'Billig-Spieler'

Gratis-LTE für alle HoT-Kunden

Brexit: EU-Gipfel einig auf Verschiebung bis 31. Oktober