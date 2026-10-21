Adam Wolke tot - er war erst 38 Jahre alt

Der deutsche Twitch-Streamer Adam Wolke ist im Alter von 38 Jahren gestorben – das gab sein langjähriger Freund Jens "Knossi" Knossalla am Dienstag gemeinsam mit Wolkes Freundin Verena Ullrich auf Instagram bekannt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Adam Wolke hat eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Hirnaneurysmas erlitten . "Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet", schrieben die beiden. "Wir sind zutiefst erschüttert und können noch immer kaum in Worte fassen, was passiert ist." Wolkes Management bestätigte den Tod.

Mit SkylineTV erfolgreich

Wolke, im Web bekannt unter dem Namen SkylineTV, galt als einer der frühen Pioniere des "In Real Life"-Streamings in Europa. Bereits 2013 experimentierte er mit mobilen Full-HD-Livestreams außerhalb des klassischen Streaming-Zimmers und nahm Zuschauer live auf Reisen, zu Events und durch Städte mit. Mit seinem Format SkylineTV LIVE baute er eine große Community auf und produzierte später auch aufwendige Streams für prominente Kollegen wie Knossi, MontanaBlack und Trymacs. 2024 gewann er die Knossi-Edition von "Big Brother". Zuletzt lebte er in Frankfurt am Main.



Zahlreiche Streamer und Influencer nahmen öffentlich Abschied. Ein geplatztes Hirnaneurysma ist eine plötzliche, oft lebensbedrohliche Notfallsituation, bei der eine krankhaft erweiterte Arterie im Gehirn reißt. Die genauen Umstände und der genaue Todeszeitpunkt wurden nicht mitgeteilt. Die engsten Vertrauten baten um Respekt für die Privatsphäre der Familie und Freunde.