Adidas WM Länder-Trikots: Diese Fan-Shirts sind schon jetzt die Champions

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Die WM 2026 rückt näher – und mit ihr steigt die Lust auf Trikots, Farben, Flaggen und Fußballfieber. Adidas hat für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 starke Länder-Looks am Start. Wir zeigen die Favoriten-Shirts, die jetzt schon nach Stadion, Public Viewing und Jubel auf der heimischen Couch schreien.

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Wenn im Sommer 2026 in Kanada, Mexiko und den USA der Ball rollt, wird auch modisch wieder angepfiffen. Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt und wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. Adidas hat für 2026 eine große Home-Kit-Kollektion für zahlreiche Partnerverbände vorgestellt. Auf Adidas-Übersichtsseite zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 26 Kollektion stehen aktuell unter anderem Trikots von Deutschland, Spanien, Argentinien, Belgien, Kolumbien, Japan, Mexiko, Peru, Jamaika und Schweden im Fokus. In diesem Artikel stellen wir die Favoriten aus dem Adidas-Sortiment vor.

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Spanien 26 Heimtrikot: Rot, stolz und echter WM-Favorit

Spanien gehört zu den großen Titelkandidaten – und dieses Heimtrikot liefert den passenden Look dazu. Klassisches Rot, sportlicher Schnitt, klare Ansage: Das Shirt ist ideal für alle, die beim Public Viewing nicht nur dabei sein, sondern sichtbar mitfiebern wollen. Als offizielles Fantrikot bleibt es alltagstauglich, bringt aber trotzdem ordentlich Matchday-Energie mit.

Spanien Reconstructed Bringback Trikot: Retro-Vibes mit Fashion-Flair

Dieses Spanien-Trikot bringt den Fußball von früher zurück in den WM-Sommer 2026. Der Reconstructed-Look wirkt wie ein kleiner Gruß an große Turniermomente – perfekt für Fans, die nicht nur auf aktuelle Stars schauen, sondern auch die Geschichte der "La Roja" feiern. Ob beim Public Viewing, im Fanblock oder beim nächsten Kick mit Freundinnen: Dieses Shirt sagt klar, für wen das Herz schlägt.

Argentinien 26 Heimtrikot: Weltmeister-Look mit Gänsehaut-Faktor

Argentinien und WM-Trikots – das ist pure Fußballromantik. Das 26 Heimtrikot setzt auf den ikonischen Albiceleste-Look und erinnert optisch an die großen Triumphmomente des Weltmeisters. Ein Shirt für alle, die Champion-Spirit, Historie und ganz viel Gänsehaut im Kleiderschrank haben wollen.

Argentinien Reconstructed Bringback Trikot: Fan-Liebe, aber stylish

Wer Argentinien liebt, aber es modischer mag, liegt mit diesem Bringback-Trikot richtig. Der rekonstruierte Look wirkt lässiger als ein klassisches Spieltrikot und passt dadurch auch nach Abpfiff noch zum Outfit. Ein starker Pick für alle, die den Fußballstyle etwas feiner dosieren wollen.

Deutschland 26 Heimtrikot: Klassiker mit Turnier-Knistern

Wenn Deutschland im weißen Heimtrikot aufläuft, ist sofort Turniermodus angesagt. Dieses Shirt bringt genau dieses Gefühl zurück: Gruppenphase, K.o.-Runde, Zittern bis zur Nachspielzeit – und hoffentlich viele Jubelmomente. Für Fans ist das Deutschland 26 Heimtrikot der Klassiker schlechthin. Es passt zum Stadion, zum Public Viewing und zu jedem Abend, an dem wieder gemeinsam gerechnet, gehofft und gefeiert wird.

Deutschland Reconstructed Bringback Trikot: DFB-Style mit Twist

Dieses Trikot ist für alle, die Deutschland feiern, aber keinen Standard-Look wollen. Das Reconstructed Bringback Trikot greift klassische Fußball-Elemente auf und gibt ihnen einen modischen Twist. So funktioniert Fan-Mode nicht nur im Stadion, sondern auch im Alltag richtig gut.

Belgien 26 Heimtrikot: Rote Teufel, heißer Look

Belgien und Rot – das gehört einfach zusammen. Dieses Heimtrikot bringt den Spirit der "Red Devils" direkt auf die Fanmeile: leidenschaftlich, auffällig und bereit für hitzige WM-Abende. Wenn Belgien anrollt, wird es schnell, technisch und gefährlich – und genau diese Energie steckt auch im Look. Ein starkes Shirt für alle, die ihr Team lautstark unterstützen und schon vor dem Anpfiff Farbe bekennen wollen.

Belgien 26 Heimtrikot für Frauen: Fanpower in Rot

Auch das Frauenmodell setzt voll auf den starken Belgien-Auftritt. Rot, energiegeladen und klar auf Fan-Power getrimmt: Dieses Trikot passt perfekt zu allen, die die "Red Devils" 2026 sichtbar unterstützen wollen. Ein Look mit ordentlich Feuer – genau richtig für große Turnierabende.

Kolumbien 26 Heimtrikot: Gelber Hingucker mit Magie

Kolumbien bringt bei Weltmeisterschaften immer besondere Energie mit – laut, leidenschaftlich und voller Fußballfreude. Das gelbe Heimtrikot passt perfekt dazu und macht schon vor dem ersten Anpfiff Lust auf schnelle Angriffe, wilde Jubelszenen und südamerikanisches Feuer. Für Fans, die ein Shirt mit Strahlkraft suchen, ist dieses Kolumbien-Trikot ein echter Volltreffer.

WM 2026: Wann geht’s los – und wer ist dabei?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 26 startet am 11. Juni 2026 und läuft bis zum 19. Juli 2026. Gespielt wird in Kanada, Mexiko und den USA – ein echtes Fußball-Mega-Event also. Das Eröffnungsspiel findet laut FIFA-Spielplan in Mexiko-Stadt statt: Mexiko gegen Südafrika im Mexico City Stadium. Insgesamt stehen 104 Spiele auf dem Programm, denn erstmals nehmen 48 Mannschaften teil.

Mit dabei sind unter anderem die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und USA, dazu große Fußballnamen wie Deutschland, Spanien, Frankreich, England, Brasilien, Argentinien, Portugal, Niederlande, Uruguay, Kroatien, Belgien, Kolumbien, Japan, Marokko, Senegal, Ghana, Südkorea, Australien und viele mehr. Für Adidas-Fans besonders spannend: Mehrere der großen Turnier-Teams laufen in Adidas auf – darunter Spanien, Argentinien, Deutschland, Belgien und Kolumbien.

Fazit: Erst Trikot sichern, dann Fußballsommer genießen

Die WM 2026 wird groß, laut und bunt – und die Adidas-Ländertrikots liefern schon jetzt den passenden Look dazu. Unser Tipp: Nicht erst warten, bis der Ball rollt – die schönsten Fan-Shirts sind oft schneller weg, als der Schiri pfeifen kann.

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