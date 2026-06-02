Trikots im Sale: Diese Adidas Fußball-Deals schießen jetzt den Preis ab!

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Der Ball rollt bald wieder ganz groß – und Adidas dreht schon jetzt am Preisrad. Ob Ländertrikot, Club-Shirt oder Hallenschuh: Für Fußballfans gibt es aktuell einige starke Deals, die richtig Lust auf WM, Fan-Abend und Bolzplatz machen.

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Die WM 2026 rückt näher, die Vorfreude steigt – und wer schon jetzt seinen Fußball-Look klarmachen will, muss nicht zwingend den vollen Preis zahlen. Bei Adidas sind aktuell mehrere Trikots und Fußballartikel reduziert. Wir haben uns durch die Angebote gedribbelt und zeigen die spannendsten Treffer für Fans, Hobbykicker und alle, die beim nächsten Public Viewing nicht im neutralen Shirt auftauchen wollen.

Spanien 24 Heimtrikot zum halben Preis

Spanien-Fans aufgepasst: Dieses Heimtrikot bringt sofort das La-Roja-Gefühl in den Kleiderschrank. Ob beim Public Viewing, beim Kicken mit Freunden oder als Vorfreude auf den nächsten großen Fußballsommer – mit dem roten Klassiker bekennen Sie klar Farbe. Besonders stark ist hier der Preis: Statt 100 Euro kostet das Spanien 24 Heimtrikot* aktuell nur 50 Euro. Das ist ein Rabatt von 50 Prozent – da muss der VAR nicht lange prüfen.

Argentinien 2024 Heimtrikot Authentic: Weltmeister-Feeling im Profi-Look

Argentinien, Albiceleste, Gänsehaut – dieses Authentic-Heimtrikot* ist für Fans, die es besonders nah am Spielfeld mögen. Der Look steht sofort für große Turniermomente, leidenschaftlichen Fußball und den Stolz des amtierenden Weltmeisters. Ideal für alle, die beim Anpfiff nicht nur zuschauen, sondern innerlich mit auflaufen. Der Deal kann sich sehen lassen: Statt 150 Euro kostet das Heimtrikot aktuell 97,50 Euro. Das sind 52,50 Euro weniger.

Belgien 24 Heimtrikot: Rote Teufel, heißer Preis

Belgien-Fans bekommen hier einen echten Fanblock-Look zum kleinen Preis. Das Heimtrikot bringt Red-Devils-Stimmung auf die Couch, in die Kneipe oder direkt zum nächsten Kick. Rot, auffällig, fußballverrückt – genau so soll ein Ländertrikot sein, wenn die Spannung steigt. Noch besser wird’s beim Blick aufs Preisschild: Statt 75 Euro kostet das Belgien 24 Heimtrikot* aktuell nur 41,25 Euro. Das ist fast schon ein Kontertor für Schnäppchenjäger.

DFB 25 Auswärtstrikot für Kids: Starkes Shirt für starke Fußballerinnen

Das DFB 25 Auswärtstrikot des Frauenteams* bringt frischen Nationalteam-Vibe ins Fanregal. Wer die deutschen Fußballerinnen unterstützt, zeigt mit diesem Shirt direkt, auf welcher Seite der Fanblock steht. Es passt zum Stadionbesuch genauso wie zum gemeinsamen Fußballabend – und macht Lust auf Tempo, Teamgeist und Tore. Auch preislich spielt das Trikot nach vorne: Statt 75 Euro zahlen Sie aktuell 52,50 Euro. Das sind 22,50 Euro Rabatt.

Sweden 24 Home Baby Kit: Für die kleinsten Fans im Team

Nachwuchs im Fanblock? Dann ist dieses Schweden-Babyset ein süßer Volltreffer. Das Sweden 24 Home Baby Kit* bringt die blau-gelbe Fußballfreude direkt in die Familienaufstellung – perfekt für erste Spieltage, Fotos im Partnerlook oder kleine Fans, die noch vor dem ersten eigenen Pass Teamfarben tragen. Der Preis liegt aktuell bei 30 statt 60 Euro. Für ein komplettes Baby-Kit ist das ein sympathischer Einstieg in die Fan-Karriere.

Real Madrid 24/25 Heimtrikot: Königlicher Klassiker zum Sparpreis

Real Madrid geht immer – ob Champions-League-Abend, Bolzplatz oder Fußballkneipe. Das Heimtrikot bringt den königlichen Club-Look auf den Punkt und ist genau das richtige Shirt für alle, die große Namen, große Spiele und große Tore lieben. Gerade als Geschenk für Fußballfans ist der Klassiker ein sicherer Treffer. Der Preis macht den Deal richtig rund: Statt 100 Euro kostet das Real Madrid 24/25 Heimtrikot* aktuell nur 50 Euro. Halbzeit beim Preis, Vollgas beim Fan-Vibe.

Manchester United 24/25 Ausweichtrikot: United-Look für Clubfans

Manchester United polarisiert – aber genau das macht den Club so spannend. Das 24/25 Ausweichtrikot* ist perfekt für Fans, die nicht immer im klassischen Heimlook auftauchen wollen, aber trotzdem klar zeigen: Hier schlägt ein United-Herz. Ob Spieltag, Training oder Fanrunde, dieses Shirt bringt Premier-League-Flair in den Alltag. Auch der Rabatt ist stark: Statt 100 Euro kostet das Trikot aktuell 50 Euro. Das ist ein satter 50-Prozent-Deal.

Juventus Turin 25/26 Ausweichtrikot: Italienischer Club-Look mit Rabatt

Weibliche Juve-Fans bekommen hier ein Ausweichtrikot, das abseits des klassischen Schwarz-Weiß-Looks für Abwechslung sorgt. Das kürzer geschnittene Modell passt zu allen, die ihren Club feiern und trotzdem einen etwas anderen Spieltagsauftritt wollen. Für Fanabende oder den nächsten Stadiontrip ist das ein schöner Neuzugang im Kader. Preislich gibt es ebenfalls Bewegung: Statt 85 Euro kostet das Juventus Turin 25/26 Ausweichtrikot* aktuell 68 Euro. Das spart 17 Euro.

Adidas und Fußball: Drei Streifen, große Geschichte

Adidas und Fußball – das ist eine Verbindung, die schon lange vor der WM 2026 für große Momente stand. Die Marke ist seit Jahrzehnten tief im internationalen Fußball verankert: über Nationalteams, Clubs, Schuhe, Bälle und große Turnierkollektionen. Zur WM 2026 hat Adidas laut eigener Mitteilung die bisher größte Home-Kit-Kollektion für Partnerverbände vorgestellt; die Trikots sollen nationale Identität, Fußballgeschichte und modernen Performance-Anspruch verbinden.

Auch im Clubfußball ist Adidas prominent vertreten – unter anderem mit Schwergewichten wie Real Madrid, Manchester United, Juventus, Bayern München und Arsenal. Im Nationalteam-Bereich zählen etwa Deutschland, Spanien, Argentinien, Belgien, Mexiko, Japan und Kolumbien zu den bekannten Adidas-Teams. Wichtig für Fans: Nicht jedes Adidas-Team ist automatisch bei der WM 2026 dabei, und nicht jedes Trikot auf adidas.at gehört zur aktuellen WM-Kollektion. Für den Shopping-Blick heißt das: genau hinschauen, Team wählen, Deal sichern.

Fazit: Diese Fußball-Deals sind echte Volltreffer

Ob Ländertrikot oder Club-Shirt – der Adidas Fußball-Sale liefert gerade einige schöne Vorlagen für Fußballfans. Besonders stark sind die 50-Prozent-Deals bei Spanien, Real Madrid und Manchester United. Wer sich schon jetzt für die WM 2026 einstimmen oder einfach den eigenen Fan-Schrank auffrischen möchte, findet hier einige Treffer. Unser Tipp: Nicht zu lange auf der Bank sitzen – gute Trikotgrößen sind oft schneller weg als ein Konter über die Außenbahn.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.