oe24
TV
E-Paper
Immo

Kampfabstimmung

AfD scheitert in Mecklenburg-Vorpommern

Andreas Staggl
von
Ein Mann im blauen Anzug gibt ein Interview vor einem Mikrofon mit ZDF-Logo.
© Getty Images
In einer Kampfabstimmung um den Parlamentsvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die SPD gegen die AfD durchgesetzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei der konstituierenden Sitzung des vor einem Monat neu gewählten Landtags in Schwerin stimmten am Dienstag 39 von 71 Abgeordneten für die SPD-Politikerin Birgit Hesse als Landtagspräsidentin. Auf den AfD-Kandidaten Carlos Dias Rodrigues, der ebenfalls in Rennen ging, entfielen in geheimer Wahl 31 Stimmen. Eine Stimme war ungültig.

Auch interessant

Adam Wolke tot - er war erst 38 Jahre alt

Ryanair-Chef warnt: Flüge werden deutlich teurer

496.000 Industrie-Jobs weniger – aber Staat wächst

Die AfD hatte die Landtagswahl am 20. September vor der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gewonnen. Daher hatte die AfD auch Anspruch auf den Posten des Parlamentspräsidenten erhoben, weil er nach parlamentarischem Brauch der größten Fraktion zustehe. SPD, Linke und die Grünen hatten vorher angekündigt, keine AfD-Bewerber ins Präsidium zu wählen. Weitere Parteien sind in dem neuen Landtag nicht vertreten.

SPD, Linke und Grüne verhandeln in Mecklenburg-Vorpommern derzeit über die Bildung einer Regierungskoalition. Hesse ist bereits seit 2019 Landtagspräsidentin in Schwerin, sie bleibt somit im Amt. Der von der AfD aufgestellte Kandidat Rodrigues ist ein Neuling im Landesparlament.

Die AfD verfügt im Landtag über 32 der 71 Sitze. Die SPD errang bei der Wahl 29 Mandate, die Linke und die Grünen kommen auf jeweils fünf Sitze.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

FIFA gerät immer mehr unter Druck

Haselwanter-Schneider neue Liste Fritz-Chefin

Ryanair-Chef warnt: Flüge werden deutlich teurer

Lkw crasht in Karussell: Sechs Kinder verletzt

Attacke auf Polizisten: Täterin angeschossen

Sex-Täter "übte" im Bordell Vergewaltigung

Laut Experten: 7 Lebensmittel, die Sie jeden Tag essen sollten

Adam Wolke tot - er war erst 38 Jahre alt

496.000 Industrie-Jobs weniger – aber Staat wächst

AfD scheitert in Mecklenburg-Vorpommern