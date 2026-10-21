oe24
TV
E-Paper
Immo

Teuerung

Nächster Preisschock kommt

Die nächste Teuerungswelle kommt.
© Apa
Während Millionen Haushalte noch immer unter den Folgen der vergangenen Inflationskrise leiden, alarmieren nun neue Wirtschaftsdaten: Die Preise deutscher Hersteller steigen so stark wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr.
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist zu  befürchten, dass jetzt die Unternehmen ihre höheren Kosten zunehmend an die Konsumenten weitergeben werden.

Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, sind die Erzeugerpreise im September gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent gestiegen. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei Energie: Mineralölerzeugnisse verteuerten sich um 51,3 Prozent, Heizöl auf Herstellerebene sogar um 91,8 Prozent.

Hauptursache ist der Iran-Krieg, der die internationalen Energiemärkte erschüttert und die Ölpreise massiv nach oben getrieben hat. Aber auch die steten Drohnen-Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien erhöhen die Weltmarktpreise für Energie.

Auch interessant

AfD scheitert in Mecklenburg-Vorpommern

Adam Wolke tot - er war erst 38 Jahre alt

Ryanair-Chef warnt: Flüge werden deutlich teurer

Sprit um 37,1 Prozent teurer als 2025

Im September erreichte die deutsche Inflationsrate 3,3 Prozent – den höchsten Stand seit Dezember 2023. Benzin und Diesel kosteten 37,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, Heizöl sogar 74,9 Prozent.

Besonders gefährlich: Höhere Energiekosten verteuern die Produktion und auch sämtliche Transporte. Damit wächst das Risiko weiterer Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Industriegütern und Dienstleistungen.

Zwar blieben Lebensmittel zuletzt mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent vergleichsweise stabil – doch die jüngsten Herstellerpreise zeigen, dass der Kostendruck in der Wirtschaft erheblich zunimmt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

AfD scheitert in Mecklenburg-Vorpommern

Nächster Preisschock kommt

Attacke auf Polizisten: Täterin angeschossen

496.000 Industrie-Jobs weniger – aber Staat wächst

Neuer Job für Deutschlands bekannten Kriegsreporter

"Apokalypse"-Aufrufe: Drohen jetzt Krawalle in Deutschland?

Panne: Höhere Tabaksteuer gilt schon jetzt

Adam Wolke tot - er war erst 38 Jahre alt

Ryanair-Chef warnt: Flüge werden deutlich teurer

Untersuchungshaft für Geisterfahrer