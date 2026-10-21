Untersuchungshaft für Geisterfahrer

Nach einem schweren Geisterfahrerunfall auf der A70 bei Bamberg sitzt der 46-jährige Lenker in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass er absichtlich in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren sein könnte.

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Der Unfall ereignete sich am Freitagabend, dem 16. Oktober, zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Hafen und Viereth-Trunstadt. Der Mann prallte mit seinem Ford gegen zwei entgegenkommende Fahrzeuge, darunter ein Fahrschulauto. In diesem saßen ein 19-jähriger Fahrschüler und seine Fahrlehrerin. Im zweiten Wagen befand sich ein 82-jähriger Mann.

Alle vier Beteiligten erlitten schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige, der Fahrschüler und die Fahrlehrerin konnten das Krankenhaus inzwischen verlassen. Der Senior befindet sich nach Angaben der Polizei auf dem Weg der Besserung.

Zeugen gesucht

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl. Dem 46-jährigen Geisterfahrer werden unter anderem versuchter gemeingefährlicher Mord, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und gefährliche Körperverletzung in drei Fällen vorgeworfen. Der Mann besaß zum Unfallzeitpunkt keine gültige Fahrerlaubnis.

Warum er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, es gilt die Unschuldsvermutung. Die Kriminalpolizei Bamberg versucht insbesondere zu klären, wo der Mann auf die Autobahn auffuhr. Verkehrsteilnehmer, die einen silberfarbenen Ford als Geisterfahrer gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.