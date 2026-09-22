Airport-Chaos: Treffen zwischen Stocker und Carney abgesagt

Kanadas Premier konnte nicht wie geplant zu UNO-Generaldebatte anreisen

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Technische Probleme haben am Montag im Nordosten der USA für ein Chaos im Luftverkehr gesorgt. Ausgerechnet einen Tag vor Beginn der UNO-Generaldebatte in New York kam es zu Flugverboten und Verspätungen, die auch die örtlichen Airports betrafen. Daher konnte auch der kanadische Premier Mark Carney nicht wie geplant anreisen. Ein für Montagabend (Ortszeit) geplantes Treffen mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird deshalb nicht stattfinden, wie sein Büro mitteilte.

Ein Schaltkreisausfall in der Terminal Radar Approach Control in Philadelphia führte auch in New York zum Ausfall der Funk- und Radaranlagen am John F. Kennedy International Airport, am LaGuardia Airport und am Newark Liberty International Airport. Das bestätigte Bryan Bedford, Administrator der Federal Aviation Administration (FAA) gegenüber US-Medien. Die Behebung dürfte laut Behördenangaben vom frühen Montagabend New Yorker Zeit noch einige Stunden dauern. Wie sich später herausstellte, hatten Bauarbeiter versehentlich eine Glasfaserkabelverbindung in New Jersey durchtrennt.

Assoziierungsabkommen mit der EU im Gespräch

Das zweitgrößte Land der Erde sucht angesichts des aggressiven Auftretens der USA unter US-Präsident Donald Trump nach neuen Bündnispartnern. So ist ein Assoziierungsabkommen mit der EU im Gespräch. Stocker erklärte dazu in New York gegenüber österreichischen Medien: "Man sieht schon, dass die Politik der Vereinigten Staaten sich nicht nur auf Kanada, sondern auf Europa und darüber hinaus auswirkt, auch im Hinblick auf den Konflikt im Nahen Osten und dem Krieg im Iran."

Kanada sei da einen sehr konsequenten Weg gegangen, lobte der Bundeskanzler. Nun müsse auch die EU versuchen, "sich breiter aufzustellen, neue Verbündete zu finden, andere Bündnisse außerhalb der Vereinigten Staaten zu stärken, ohne die transatlantische Beziehung zu verlieren." Die Idee einer assoziierten Mitgliedschaft Kanadas halte er verfolgenswert. Allerdings muss man darauf achten, dass es "auch für andere fair gestaltet" sei, so Stocker.