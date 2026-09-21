Nächstes Umfrage-Beben: ÖVP und FPÖ jetzt auch in Salzburg Kopf-an-Kopf

Es ist der nächste Umfrage-Hammer! Diesmal zeigt sich, wie stark die Freiheitlichen im schwarz regierten Bundesland Salzburg geworden sind.

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Während die FPÖ in Oberösterreich laut Umfragen schon vor der ÖVP liegt, holt sie jetzt auch in Salzburg auf. Die aktuellen Umfragedaten zeigen, dass die ÖVP in Salzburg auf 28-29 % kommen würde, die FPÖ fast gleichauf bei 27-28% liegt. Innerhalb der Schwankungsbreite können die Freiheitlichen sogar gewinnen.

Die SPÖ liegt abgeschlagen auf Platz 3 bei 16-17%, die KPÖ mit 11% vor den Grünen, die bei rund 10% stehen. Die Neos kommen gerade einmal auf 4 bis 5%.

FPÖ-Chefin Svazek holt auf

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) kommt bei der Direktwahlfrage auf 27%, FPÖ-Chefin Marlene Svazek schon auf 23%.

Durchgeführt wurde die Umfrage von DEMOX Research im Zeitraum von 8. bis 16. September 2026. Befragt wurde die Salzburger Bevölkerung ab 16 Jahren telefonisch sowie online.

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Stv.-LH Marlene Svazek (FPÖ), die neue Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), Stv.-LH Stefan Schnöll (ÖVP) anlässlich der Amtsübergabe am Mittwoch, 2. Juli 2025, im Rahmen der Sitzung des Salzburger Landtags. © APA/BARBARA GINDL

Von Landeshauptfrau Edtstadler heißt es: "Eine Umfrage ist natürlich eine Momentaufnahme, welche wir mit Demut als Auftrag verstehen, weiter hart für unser Bundesland zu arbeiten."