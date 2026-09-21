Wahlen
Nächstes Umfrage-Beben: ÖVP und FPÖ jetzt auch in Salzburg Kopf-an-Kopf
Während die FPÖ in Oberösterreich laut Umfragen schon vor der ÖVP liegt, holt sie jetzt auch in Salzburg auf. Die aktuellen Umfragedaten zeigen, dass die ÖVP in Salzburg auf 28-29 % kommen würde, die FPÖ fast gleichauf bei 27-28% liegt. Innerhalb der Schwankungsbreite können die Freiheitlichen sogar gewinnen.
Die SPÖ liegt abgeschlagen auf Platz 3 bei 16-17%, die KPÖ mit 11% vor den Grünen, die bei rund 10% stehen. Die Neos kommen gerade einmal auf 4 bis 5%.
FPÖ-Chefin Svazek holt auf
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) kommt bei der Direktwahlfrage auf 27%, FPÖ-Chefin Marlene Svazek schon auf 23%.
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Durchgeführt wurde die Umfrage von DEMOX Research im Zeitraum von 8. bis 16. September 2026. Befragt wurde die Salzburger Bevölkerung ab 16 Jahren telefonisch sowie online.
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Von Landeshauptfrau Edtstadler heißt es: "Eine Umfrage ist natürlich eine Momentaufnahme, welche wir mit Demut als Auftrag verstehen, weiter hart für unser Bundesland zu arbeiten."
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