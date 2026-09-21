Bauernregel am Mauritius-Tag: So wird der Winter laut Überlieferung

Der Mauritius-Tag gilt als Lostag für den Winter. Eine alte Bauernregel stellt klares Wetter an diesem Tag mit viel Wind und stürmischen Zeiten in Verbindung.

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Der Dienstag startet in Österreich allerdings nicht überall klar. Im Norden und Osten ist es bewölkt, in der nördlichen Obersteiermark sowie im Wald- und Mostviertel fällt gebietsweise Regen. Damit zeigt sich der Mauritius-Tag regional von seiner wechselhaften Seite.

Wolken und Regen am Dienstag

In den übrigen Landesteilen bleibt es meist trocken. Vor allem im Westen und Süden kommt häufig die Sonne heraus. In den Voralpen fällt zeitweise etwas Regen, auf den Gipfeln kann es zu Tagesbeginn sogar schneien. Abseits der Berge ziehen nur vereinzelt leichte Schauer durch.

Im Laufe des Tages lockert es zumindest zeitweise auf. Besonders am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind. In den dafür anfälligen Tälern im Süden ist es am Morgen noch leicht föhnig.

Was die Bauernregel sagt

Der 22. September ist der Gedenktag des heiligen Mauritius. In alten Bauernregeln gilt dieser Tag als Lostag, dessen Wetter Hinweise auf die kommende Zeit geben soll. Besonders häufig geht es dabei um einen klaren Himmel und die Folgen für Wind und Sturm.

Eine bekannte Regel lautet: "Klares Wetter an Mauritius, im nächsten Jahr viel Wind kommen muss." Eine weitere Variante sagt: "Zeigt sich klar Mauritius, viele Stürm' er bringen muss." Auch die Regel "Ist Sankt Mauritius hell und klar, stürmt der Winter, das ist wahr" stellt einen Zusammenhang zwischen dem Wetter am 22. September und stürmischen Zeiten her.

Nach dieser Überlieferung würde ein heller und klarer Mauritius-Tag also auf viel Wind oder Stürme im kommenden Winter beziehungsweise im folgenden Jahr hindeuten.

Zwischen 12 und 21 Grad

Bei den Temperaturen gibt es deutliche regionale Unterschiede. Je nach Sonnenschein werden am Dienstag zwischen 12 und 21 Grad erreicht. Im zweiten Prognoseabschnitt werden Höchstwerte von 14 bis 20 Grad genannt, entlang der Eisenwurzen sind stellenweise nur etwa 12 Grad möglich.

Ob die Bauernregel tatsächlich etwas über den kommenden Winter aussagt, lässt sich wissenschaftlich nicht aus dem Wetter eines einzelnen Tages ableiten. Sie gehört zur traditionellen Wetterbeobachtung vergangener Generationen.

Der Mauritius-Tag präsentiert sich jedenfalls nicht durchgehend klar, sondern mit Wolken, regionalem Regen, Sonne und lebhaftem Wind. Nach der überlieferten Bauernregel dürfte es damit kein allzu dramatischer Sturmwinter werden.