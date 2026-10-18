Alaba-Hammer bei Udinese

Jetzt darf David Alaba von Beginn an ran! Beim Serie-A-Duell gegen Lecce setzt Udinese-Trainer Kosta Runjaic erstmals in der Startelf auf den österreichischen Superstar. Für den ÖFB-Kapitän ist es ein wichtiger Schritt zurück ins Rampenlicht – und für Udinese geht es nach vier Niederlagen in Folge um dringend benötigte Punkte.

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Wenige Wochen nach seinem Wechsel steht der 34-Jährige heute erstmals in der Startelf des italienischen Klubs. Beim Heimspiel gegen Lecce (ab 12.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) läuft der ÖFB-Star mit der Rückennummer fünf in der Dreier-Abwehrkette auf – zwischen Enzo Ebosse und Oumar Solet.n.

Sein Debüt hatte Alaba am vergangenen Montag bei der 1:2-Niederlage gegen Torino gegeben. Damals kam er in der 72. Minute ins Spiel, jetzt schenkt ihm Coach Kosta Runjaic deutlich mehr Vertrauen. Für den österreichischen Abwehrchef ist es der erste Startelf-Einsatz seit dem WM-Aus mit Österreich gegen Spanien.

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Dass Trainer Runjaic große Stücke auf seinen Neuzugang hält, wurde schon vor dem Torino-Spiel deutlich. Am liebsten hätte er Alaba von Beginn an aufgestellt, gleichzeitig wolle er aber über die gesamte Saison auf ihn zählen können. Nach rund drei Monaten ohne Pflichtspiel soll der Verteidiger deshalb behutsam aufgebaut werden. Nun steht Alaba bereits der Startelf. Die Ausgangslage ist alles andere als gemütlich: Udinese wartet nach vier Pleiten hintereinander dringend auf ein Erfolgserlebnis und rangiert nach sechs Spieltagen auf Platz 15. Gegen Lecce soll endlich die Wende gelingen.

Besondere Unterstützung

Für den emotionalen Rückhalt war ebenfalls gesorgt: Alaba durfte sich auf der Tribüne über ganz besondere Unterstützung freuen. Lebensgefährtin Shalimar Heppner, die Kinder Zayn und Ivy sowie Schwester Rose May, Papa George und Mama Gina reisten extra an, um den großen Moment mitzuerleben. Vor dem Anpfiff ging es noch in den Fanshop, wo sich die Familie mit dem neuen Udinese-Trikot des Papas eindeckte.