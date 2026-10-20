Ardo-Aus: Wer rettet das Marchfeld?

Das Ardo-Aus erschüttert das Marchfeld: 300 Bauern verlieren ihren Abnehmer, über 200 Beschäftigte ihren Job. Jetzt läuft die Suche nach einem Ersatz, und die Zeit wird knapp. Denn: Ardo stellt sich taub.

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Mitte 2027 sperrt Ardo das Werk in Groß-Enzersdorf zu. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) hat nach eigenen Angaben eine Handvoll ernst zu nehmender Interessenten. Namen nennt er nicht.

Zwei Modelle liegen auf dem Tisch: Bestehende Betriebe verarbeiten mehr Marchfelder Gemüse, oder es entsteht eine neue Anlage. efko spricht bereits mit der Politik, Spar setzt auf Schneider’s Gemüseland, und Agrana bietet das Areal der alten Zuckerfabrik in Leopoldsdorf an.

Spinat-Alarm

Besonders heikel wird es bei Blattgemüse, denn Spinat braucht Spezialanlagen. Auch Rotkraut droht auszugehen. Heimische Tiefkühlware ist laut Pernkopf nur bis Oktober 2027 verfügbar. Danach wird es „brenzlig”.

Kampfansage der Belgier

Das Werk liefert 80 Prozent des heimischen Tiefkühlgemüses. Ardo lehnte jede Übergangslösung, Verkauf und Verpachtung ab, denn der Konzern will sich keinen Konkurrenten schaffen. Pernkopf nennt das eine „Kampfansage gegen Österreich”. Nicht einmal die Spezialmaschinen möchte man verkaufen, da man keine Konkurrenz duldet.

Gemeinsame Sache bei Ardo: VPNÖ, FPÖ und SPÖ

Ardo schlug die Angebote der österreichischen Politik aus und hält an der Schließung fest. © ORF

Ziemlich einzigartig und ungewöhnlich: im Land gibt es einen Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg, um Produktion von Tiefkühlgemüse in Niederösterreich zu sichern – es wird am Donnerstag eine gemeinsame Aktuelle Stunde im NÖ Landtag von VPNÖ, FPÖ und SPÖ kommen. Damit möchte man den Druck auf den Konzern noch einmal erhöhen und einen klaren politischen Schulterschluss demonstrieren. Die gemeinsame Sache steht unter dem Motto: "NÖ kämpft für Arbeitsplätze, Bauern und heimische Lebensmittelversorgung – Versorgung mit Tiefkühlgemüse sichern“.

In einer von VPNÖ-Klubobmann Hackl am Dienstag Morgen dringenden Aussendung heißt es: "Ein Konzern will sich offenbar im Eiltempo eines Standorts entledigen und nimmt dabei in Kauf, dass Arbeitsplätze verloren gehen, bäuerliche Familienbetriebe in ihrer Existenz gefährdet werden und eine gesamte österreichische Produktionskette zerstört wird."

Gewerkschaften PRO-GE und GPA zu Ardo: Beschäftigte brauchen eine Zukunftsperspektive

Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE und die Gewerkschaft GPA begrüßen, dass Bund und Land weiterhin nach Lösungen suchen, um die heimische Tiefkühlgemüseproduktion im Marchfeld zu erhalten.

"Auch das Land Niederösterreich muss jetzt einen Beitrag zur Unterstützung der Beschäftigten leisten und endlich eine permanente Arbeitsstiftung auf den Weg bringen. Wer gerade um seinen Arbeitsplatz fürchtet, darf nicht auch noch auf die Politik warten müssen!", heißt es in einer Aussendung der Gewerkschaften.