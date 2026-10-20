Horror-Crash in Wien: Raser kracht in Hausmauer

Mitten am Tag: Fünf Verletzte mussten in ein Krankenhaus.

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Ein 20-jähriger BMW M1-Fahrer hat am Montagnachmittag gegen 14 Uhr Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring einen schweren Unfall verursacht. Laut Zeugenaussagen war der Lenker mit seinem schwarzen Flitzer am Montag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen unterwegs. Bei riskanten Spurwechseln verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Auto rammte mehrere Objekte

Die Folgen waren heftig: Der Wagen krachte zunächst gegen einen Stromkasten, einen Hydranten, ein Verkehrsschild und einen Ampelmast. Auf Höhe der Hausnummer 27 prallte das Auto schließlich gegen eine Hausmauer und kam zum Stillstand. Der 20-jährige Lenker und sein 19-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt. Auch drei Fußgänger, die dort zufällig vorbeigingen – ein 38-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 53 und 71 Jahren – erlitten Verletzungen. Wie durch ein Wunder nur leichte.

© LPD Wien

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Fünf Verletzte im Krankenhaus

Die Berufsrettung Wien versorgte alle fünf Verletzten und brachte sie in ein Krankenhaus. Neben den Personenschäden kam es zu Sachschäden an mehreren Objekten und Verkehrseinrichtungen. Der besagte BMW erlitt einen Totalschaden. Wie hoch die Schadenssumme ausfällt, ist bislang nicht bekannt. Die genauen Umstände des Unfalls müssen noch geklärt werden.