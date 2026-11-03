Auch in Italien: Hacker nehmen Kühlsysteme ins Visier

Große Sorge bei unseren Nachbarn: Die Regierung von Meloni schlägt nach einer unheimlichen Cyber-Attacke Alarm und hat sofort zu einer Krisensitzung zusammengerufen. Das Ziel der Angreifer: Die Tiefkühltruhen und Kühlanlagen in Supermärkten.

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In mehreren Filialen der bekannten Supermarktkette Coop (vor allem auf Sizilien, aber auch in der Toskana) haben sich Hacker in die Systeme geschlichen und die Kühlung manipuliert.

Die Folgen der Cyberangriffe auf die italienische Lebensmittelbranche sind nach ersten Erkenntnissen bisher begrenzt, teilte die Regierung am Dienstag in einer Presseaussendung mit. Betroffen seien nur wenige Supermärkte.

Besteht Gefahr für die Verbraucher?

Die Regierung beruhigt: Es gibt aktuell keine Gesundheitsgefahr. Es wurden rechtzeitig Maßnahmen ergriffen, damit keine verdorbenen oder aufgetauten Lebensmittel auf den Tellern der Bürger landen.

Experten und Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto sind sich sicher: Italien wird seit Monaten mit "hybriden Angriffen" und Fake-News bomardiert. Das Ziel der Täter: Angst schüren, Verwirrung stiften und das Vertrauen der Bevölkerung zerstören. Die Behörden warnen bereits vor dem nächsten Schritt: Die Hacker könnten als nächstes die ganz großen Versorgungssysteme des Landes ins Visier nehmen. Die Polizei ermittelt jetzt auf Hochtouren.