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Schock in Europa

Serie an Bombendrohungen legen Flüge lahm

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Ein biometrischer Zugang am Hamburger Flughafen zeigt "Gate geschlossen" auf einem Display an.
© APA/dpa/Christian Charisius
Gleich vier Bombendrohungen an nur einem Tag: Polen, Spanien und Bulgarien wurden zum Ziel hinterhältiger Betrüger. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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Am Dienstag herrschte auf gleich mehreren europäischen Flughäfen absoluter Ausnahmezustand. Gleich vier Passagierflugzeuge wurden fast zeitgleich durch perfide Bombendrohungen lahmgelegt.

Flughäfen zeitweise komplett dicht gemacht

Eine vollbesetzte LOT-Maschine (181 Menschen an Bord) aus London musste in Warschau-Modlin notlanden. Der Billiglinien-Flughafen wurde zeitweise gesperrt.

Fast zeitgleich schlug der Terror-Alarm auf dem Hauptflughafen der polnischen Hauptstadt an. Eine SAS-Maschine aus Kopenhagen war im Visier der Droher. Schwer bewaffnete Spezialkräfte durchsuchten den Flieger.

Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Manchester nach Murcia in Südspanien musste wegen einer Bombendrohung unter erhöhten Sicherheitsprotokollen landen und durchsucht werden.

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Vorfall bereits am Montag

Sicherheitskräfte und Sprengstoffexperten untersuchten die Maschinen unter Hochdruck. Bislang wurde bei den Kontrollen kein explosives Material gefunden. Erst am Montag hatte eine ähnliche Bombendrohung einen Wizz-Air-Flug von London nach Sofia zu einer Notlandung in Budapest gezwungen.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Geprüft wird auch, ob diese Vorfälle miteinander verbunden sind oder koordiniert sind.

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