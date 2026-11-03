Serie an Bombendrohungen legen Flüge lahm

Gleich vier Bombendrohungen an nur einem Tag: Polen, Spanien und Bulgarien wurden zum Ziel hinterhältiger Betrüger. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

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Am Dienstag herrschte auf gleich mehreren europäischen Flughäfen absoluter Ausnahmezustand. Gleich vier Passagierflugzeuge wurden fast zeitgleich durch perfide Bombendrohungen lahmgelegt.

Flughäfen zeitweise komplett dicht gemacht

Eine vollbesetzte LOT-Maschine (181 Menschen an Bord) aus London musste in Warschau-Modlin notlanden. Der Billiglinien-Flughafen wurde zeitweise gesperrt.

Fast zeitgleich schlug der Terror-Alarm auf dem Hauptflughafen der polnischen Hauptstadt an. Eine SAS-Maschine aus Kopenhagen war im Visier der Droher. Schwer bewaffnete Spezialkräfte durchsuchten den Flieger.

Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Manchester nach Murcia in Südspanien musste wegen einer Bombendrohung unter erhöhten Sicherheitsprotokollen landen und durchsucht werden.

Ein aus Israel kommendes Flugzeug landete in Sofia, nachdem eine entsprechende Drohung per E-Mail bei den Behörden eingegangen war.

Vorfall bereits am Montag

Sicherheitskräfte und Sprengstoffexperten untersuchten die Maschinen unter Hochdruck. Bislang wurde bei den Kontrollen kein explosives Material gefunden. Erst am Montag hatte eine ähnliche Bombendrohung einen Wizz-Air-Flug von London nach Sofia zu einer Notlandung in Budapest gezwungen.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Geprüft wird auch, ob diese Vorfälle miteinander verbunden sind oder koordiniert sind.