"Wachsamkeit"
Außenministerium warnt vor Frankreich-Reisen
Paris/Wien. Aufgrund landesweiter Proteste in Frankreich rät das Außenministerium (BMEIA) österreichischen Reisenden zur Vorsicht. "In ganz Frankreich gilt derzeit die zweithöchste Terrorwarnstufe des französischen Sicherheitsplans Vigipirate: 'Erhöhte Wachsamkeit'", heißt es auf der BMEIA-Website. Vor allem in Paris und anderen größeren Ballungsräumen sei mit Demonstrationen, Schul- und Hochschulblockaden, Verkehrsstörungen sowie einem erhöhten Polizeiaufgebot zu rechnen.
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Reisenden wird empfohlen, Menschenansammlungen und Demonstrationen, insbesondere im Umfeld von Schulen und Hochschulen, zu meiden. Vor Fahrtantritt solle man sich über die aktuelle Verkehrslage informieren. Bei Reisen innerhalb Frankreichs sollte mit kurzfristigen Änderungen der Verkehrslage sowie mit Behinderungen und Verzögerungen gerechnet werden. Die Sicherheitsanordnungen sowie Weisungen der zuständigen Behörden seien zu befolgen.
Bei Massenprotesten gegen hohe Lebenshaltungskosten war es am Wochenende in mehreren französischen Städten zu Straßenschlachten und Plünderungen gekommen.
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