1. Baby! GZSZ-Star verkündet Schwangerschaft

Iris Mareike Steen überrascht ihre Fans mit einem Babybauch-Posting. Die Schauspielerin wird zum ersten Mal Mama.

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Auf den sozialen Netzwerken schwebt Serienstar Iris Mareike Steen derzeit auf Wolke sieben. Nach wochenlangem Stillschweigen entschied sich die beliebte Darstellerin nun dazu, ihre Schwangerschaft mit der Öffentlichkeit zu teilen. In einem herzerwärmenden Video wandte sie sich strahlend an ihre Community: "Ihr Lieben, ich habe ganz tolle Neuigkeiten und zwar: ich bin schwanger." Die werdende Mama erklärte schmunzelnd, dass sie ihren wachsenden Babybauch so langsam schlichtweg nicht mehr verstecken könne, weshalb nun der perfekte Moment gekommen sei, um die frohe Kunde zu verkünden.

Auf ihrem Instagram-Kanal hielt sie die bewegenden Gefühle zudem mit liebevollen Worten fest und schrieb: "Unser schönstes Geheimnis ist jetzt keins mehr." Für die Schauspielerin und Musikerin beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt, auf den sie sich gemeinsam mit ihren Liebsten intensiv vorbereitet. Sie freue sich riesig auf die kommende, sehr aufregende Zeit.

Konzert mit "Staubkind" als Timing-Auslöser

Der Zeitpunkt der Verkündung war von der Schauspielerin ganz bewusst gewählt. Bereits am 6. November steht Iris Mareike Steen gemeinsam mit der bekannten Band "Staubkind" bei einem Konzert in Berlin auf der Bühne. Wie sie selbst ehrlich verriet, wäre das Versteckspiel vor ihren treuen Anhängern spätestens im Scheinwerferlicht dieses Live-Auftritts unmöglich geworden. Die Fans hätten die veränderten Rundungen ohnehin sofort bemerkt, weshalb sie die Neuigkeit lieber selbst im vertrauten Rahmen überbringen wollte.

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Nun kann der Serienstar den anstehenden Auftritt in der Bundeshauptstadt völlig befreit genießen und die Vorfreude gemeinsam mit dem Publikum im Saal zelebrieren. Das musikalische Engagement zeigt eindrucksvoll, wie facettenreich die Künstlerin neben ihrem festen Engagement am Serien-Set agiert.

Romantische Liebesgeschichte mit Ehemann Kevin

Das Babyglück krönt eine beispielhafte Partnerschaft, die im schnelllebigen Showgeschäft echten Seltenheitswert besitzt. Ihr Ehemann Kevin weicht seit vielen Jahren nicht von ihrer Seite. Die beiden kennen sich bereits seit gemeinsamen Schultagen und fanden im Jahr 2010 offiziell als Paar zueinander. Aus der einstigen Jugendliebe wurde ein unzertrennliches Band fürs Leben: Im Jahr 2017 folgte die standesamtliche Trauung in Berlin, ehe das Paar im Sommer 2018 im großen Rahmen mit Familie und Freunden eine rauschende Hochzeitsfeier feierte.

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Unter dem Verkündungs-Clip sammelten sich binnen kürzester Zeit tausende Gratulationen von Kollegen und Bewunderern. Auch das offizielle Team von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gratulierte der langjährigen Seriendarstellerin herzlich mit den Worten "Herzlichen Glückwunsch". Nun können sich die werdenden Eltern mit voller Energie auf die Ankunft ihres ersten gemeinsamen Kindes vorbereiten.