Cham-Assist:
Bacher siegt mit Lyon: ÖFB-Legionäre jubeln in Europa!
Felix Bacher setzt seinen erfolgreichen Weg in Frankreich fort. Der österreichische ÖFB-Teamspieler stand beim 3:2-Heimerfolg von Olympique Lyon gegen den englischen Premier-League-Klub Crystal Palace in der Europa League über die volle Spielzeit in der Innenverteidigung auf dem Platz. Für Lyon war es bereits der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel des Bewerbs.
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Muhammed Cham glänzt als Vorbereiter für Roter Stern
In der UEFA Conference League konnte sich Muhammed Cham trotz einer Niederlage als Vorbereiter in Szene setzen. Der Joker bereitete bei der 2:3-Niederlage von Roter Stern Belgrad bei FC Lugano den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer der Serben stark vor. Routinier Marko Arnautovic wurde aufseiten der Gäste erst im Finish in der 81. Minute eingewechselt. Einen ganz wichtigen Erfolg feierte zudem Dario Maresic, der mit Hajduk Split einen 2:1-Heimsieg gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam bejubelte.
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