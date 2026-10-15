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Cham-Assist:

Bacher siegt mit Lyon: ÖFB-Legionäre jubeln in Europa!

SR
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Felix Bacher und ein Teamkollege von Olympique Lyon jubeln strahlend im weiß-blau-roten Trikot mit erhobenen Händen vor den Fans auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Erfolgreicher Europacup-Donnerstag für ÖFB-Legionär Felix Bacher: Der Abwehrspieler feierte mit Olympique Lyon einen souveränen 3:2-Heimsieg in der Europa League gegen Crystal Palace.
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Felix Bacher setzt seinen erfolgreichen Weg in Frankreich fort. Der österreichische ÖFB-Teamspieler stand beim 3:2-Heimerfolg von Olympique Lyon gegen den englischen Premier-League-Klub Crystal Palace in der Europa League über die volle Spielzeit in der Innenverteidigung auf dem Platz. Für Lyon war es bereits der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel des Bewerbs.

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