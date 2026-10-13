Barça dreht auf, Arsenal zaubert & Inter erlebt Horrorabend

Was für ein Fußballabend in der Champions League! Tore, Wendungen und späte Entscheidungen sorgten am Dienstag für jede Menge Spektakel. Während Barcelona nach der Pause aufdrehte und Arsenal Lille eiskalt abfertigte, erlebte Inter Mailand einen Abend zum Vergessen. Auch Atlético Madrid und Leipzig durften jubeln.

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Barcelona verwandelte einen Rückstand in einen eindrucksvollen 4:1-Erfolg. Galatasaray ging in Istanbul durch Alexei Batrakow in der 28. Minute zunächst in Führung, doch die Antwort der Katalanen ließ nicht lange auf sich warten: João Cancelo stellte kurz vor der Pause (43.) auf 1:1 und brachte Barça zurück ins Spiel.

Nach dem Seitenwechsel legte die Mannschaft von Hansi Flick dann richtig los – und Lamine Yamal wurde zum entscheidenden Mann. Mit zwei sehenswerten Vorlagen innerhalb von nur drei Minuten setzte der Youngster seine Mitspieler perfekt in Szene: Zunächst traf Fermín López in der 50. Minute, ehe Anthony Gordon nur drei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Barcelona hatte die Partie damit endgültig gedreht. Karim Adeyemi setzte in der 65. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

Dank einer furiosen zweiten Hälfte feierte Barça nicht nur einen klaren Sieg, sondern auch den zehnten Erfolg im zehnten Saisonspiel. Yamal glänzte dabei als kreativer Taktgeber und lieferte den perfekten Beweis für seine Klasse.

Arsenal überrollt Lille in sieben Minuten

Arsenal kam gegen Lille erst nach der Pause richtig auf Touren – dann aber gewaltig! Jurrien Timber (64.), Eberechi Eze (67.) und Bukayo Saka (71.) schlugen innerhalb von nur sieben Minuten gleich dreimal zu. Lille verlor in dieser furiosen Phase völlig den Zugriff auf die Partie und fand keine Antwort auf die Angriffswucht der Londoner. Mit dem klaren 3:0-Heimsieg setzte der Vorjahres-Finalist ein kräftiges Ausrufezeichen.

Arsenal feiert gegen Lille einen 3:0-Sieg. © Getty Images

Sieben Tore, ein Sieger: Brügge schockt Inter

Inter Mailand erlebt hingegen einen Horrorabend! Italiens Meister kassierte mit einem 3:4 gegen Club Brügge bereits die zweite Niederlage im zweiten Ligaphasenspiel. Nicolò Tresoldi avancierte mit einem Dreierpack (30./Elfmeter, 63., 74.) zum Matchwinner, Romeo Vermant legte in der 87. Minute nach. Inter kämpfte sich durch Treffer von Lautaro Martínez (44., 81.) und Ange-Yoan Bonny (93.) zwar noch einmal heran, die Aufholjagd kam aber zu spät. Während Brügge einen spektakulären Auswärtssieg feierte, steckt Inter nach dem nächsten Rückschlag bereits früh unter Druck.

Atlético schlägt zu – United im Krisenmodus

Atlético Madrid erwischte gegen Manchester United einen Traumstart: Pablo Barrios traf bereits in der ersten Minute, Ademola Lookman legte in der 79. Minute nach und machte den 2:0-Erfolg perfekt. Für die "Red Devils" wurde der Abend noch bitterer, als Leny Yoro in der 74. Minute ausgeschlossen wurde.

Atletico behielt gegen Manchester United durch Tore von Pablo Barris (1.) und Ademola Lookman (79.) die Oberhand und verschärfte damit die Krise der "Red Devils". © Europa Press via Getty Images

Leipzig jubelt dank Gruda

RB Leipzig musste gegen PSV Eindhoven lange auf den entscheidenden Treffer warten. In der 75. Minute erlöste Brajan Gruda die Sachsen mit dem Tor zum 1:0. PSV hatte zuvor die große Chance auf die Führung vergeben: Ivan Perisic scheiterte in der 19. Minute mit einem Elfmeter. ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald kam in der 86. Minute ins Spiel, Paul Wanner fehlte verletzungsbedingt.

Napoli verspielt die Führung

Bitterer Abend für Napoli: Die Süditaliener gingen gegen Villarreal zwar mit 1:0 in Führung, mussten sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Villarreal drehte die Partie und ließ Napoli ohne Punkte zurück.

Sporting Lissabon setzte sich bei Lens mit 2:0 durch. Auch Sabah durfte jubeln: Der Champions-League-Debütant besiegte Slavia Prag ebenfalls mit 2:0 und feierte damit den ersten Sieg in der Königsklasse. Geleitet wurde die Partie vom österreichischen Schiedsrichter Sebastian Gishamer.