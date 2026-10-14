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Wichtiger Lostag

Bauernregel kündigt Wetter-Sturz an

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Person mit schwarzem Regenschirm steht im Regen auf einem verschwommenen Weg.
© Getty Images
"An Hedwig bricht der Wetterlauf und hört das schöne Wetter auf."
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Der 16. Oktober ist der Gedenktag der heiligen Hedwig von Andechs. Einer überlieferten Bauernregel zufolge markiert dieser Tag häufig eine Wende im Herbstwetter: "An Hedwig bricht der Wetterlauf und hört das schöne Wetter auf."

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Der Spruch deutet darauf hin, dass sich das bislang freundliche Herbstwetter Mitte Oktober verabschieden könnte. Nach sonnigen und milden Tagen werden die Wetterlagen oft wechselhafter. Dichtere Wolken, Regen und kühlere Temperaturen können den Übergang in die spätere Herbstzeit ankündigen.

Kein Winter in Sicht

Bauernregeln beruhen auf überlieferten Wetterbeobachtungen und Erfahrungswerten aus der Landwirtschaft. Sie dienten früher als Orientierung für die Arbeit auf den Feldern und die Einschätzung der kommenden Wochen. Eine verlässliche Wettervorhersage lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

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Für Österreich kündigt sich dieses Jahr aber kein Wetter-Sturz an. Die Temperaturen bleiben die ganze Woche über mild.

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