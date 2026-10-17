Becher-Eklat beim Westderby

Ein Kind warf einen Becher auf Austria-Trainer Christian Scheider.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das erste Westderby zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg seit zehn Jahren ist sportlich mit einem Auswärtssieg der Salzburger zu Ende gegangen. Für Aufregung sorgte nach dem Schlusspfiff allerdings ein Vorfall abseits des Rasens: Austria-Trainer Christian Scheider wurde mutmaßlich von einem Kind mit einem Becher im Gesicht getroffen. Der Coach fand danach deutliche Worte.

"Wir müssen in unserer Gesellschaft umdenken, wenn Kinder im Stadion einem Trainer von der Gästemannschaft einen Becher ins Gesicht schmeißen, dann ist etwas falsch in unserer Gesellschaft", sagte Scheider im ORF-Interview.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Tiroler Gebauer entscheidet das Derby

Mehr als 16.100 Zuschauer sorgten am Freitag im ausverkauften Tivoli für eine außergewöhnliche Kulisse in der Admiral 2. Liga. Das Duell zwischen den beiden Traditionsvereinen hatte es zuletzt 2016 gegeben. Trotz der angespannten Ausgangslage und der im Vorfeld befürchteten Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern blieb es während des Spiels zunächst ohne die erwarteten Zusammenstöße.

© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Auf dem Platz entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Austria Salzburg schließlich den entscheidenden Treffer erzielte. Ausgerechnet der Tiroler Christian Gebauer brachte die Gäste in der 52. Minute auf die Siegerstraße. Nach einem Freistoß traf er per Kopf zum 1:0. Wacker Innsbruck versuchte anschließend, den Ausgleich zu erzwingen, blieb offensiv jedoch zu unpräzise.

© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Salzburg zieht in der Tabelle vorbei

Mit dem Derby-Erfolg überholte Austria Salzburg die Innsbrucker auch in der Tabelle der zweiten Liga. Die Salzburger verbesserten sich auf Rang vier, Wacker liegt mit 14 Punkten und zwei Zählern Rückstand auf den Rivalen auf Platz fünf.

© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Während die Gäste den prestigeträchtigen Sieg feiern konnten, rückte nach dem Spiel der Becherwurf in den Mittelpunkt. Dass der mutmaßliche Verursacher ein Kind gewesen sein soll, verlieh dem Vorfall zusätzliche Brisanz. Scheiders Reaktion machte deutlich, wie sehr ihn die Aktion beschäftigte.

Das Westderby lieferte damit vor allem sportlich eine enge Entscheidung und eine beeindruckende Zuschauerkulisse. Der Vorfall nach dem Abpfiff überschattete jedoch den Salzburger Erfolg und lenkte den Blick erneut auf das Verhalten einzelner Zuschauer bei Fußballspielen.