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Trainer erlitt Cut

Becher-Eklat beim Westderby

SR
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Ein Trainer im Trainingsanzug jubelt mit erhobenen Fäusten auf dem Fußballfeld.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Ein Kind warf einen Becher auf Austria-Trainer Christian Scheider.
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Das erste Westderby zwischen Wacker Innsbruck und Austria Salzburg seit zehn Jahren ist sportlich mit einem Auswärtssieg der Salzburger zu Ende gegangen. Für Aufregung sorgte nach dem Schlusspfiff allerdings ein Vorfall abseits des Rasens: Austria-Trainer Christian Scheider wurde mutmaßlich von einem Kind mit einem Becher im Gesicht getroffen. Der Coach fand danach deutliche Worte.

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"Wir müssen in unserer Gesellschaft umdenken, wenn Kinder im Stadion einem Trainer von der Gästemannschaft einen Becher ins Gesicht schmeißen, dann ist etwas falsch in unserer Gesellschaft", sagte Scheider im ORF-Interview.

Tiroler Gebauer entscheidet das Derby

Mehr als 16.100 Zuschauer sorgten am Freitag im ausverkauften Tivoli für eine außergewöhnliche Kulisse in der Admiral 2. Liga. Das Duell zwischen den beiden Traditionsvereinen hatte es zuletzt 2016 gegeben. Trotz der angespannten Ausgangslage und der im Vorfeld befürchteten Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern blieb es während des Spiels zunächst ohne die erwarteten Zusammenstöße.

Ein jubelnder Fußballspieler im Austria Salzburg-Trikot auf dem Spielfeld nach dem Spiel.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Auf dem Platz entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Austria Salzburg schließlich den entscheidenden Treffer erzielte. Ausgerechnet der Tiroler Christian Gebauer brachte die Gäste in der 52. Minute auf die Siegerstraße. Nach einem Freistoß traf er per Kopf zum 1:0. Wacker Innsbruck versuchte anschließend, den Ausgleich zu erzwingen, blieb offensiv jedoch zu unpräzise.

Zwei Fußballspieler kämpfen im Stadion um den Ball, im Hintergrund Rauch und jubelnde Fans.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Salzburg zieht in der Tabelle vorbei

Mit dem Derby-Erfolg überholte Austria Salzburg die Innsbrucker auch in der Tabelle der zweiten Liga. Die Salzburger verbesserten sich auf Rang vier, Wacker liegt mit 14 Punkten und zwei Zählern Rückstand auf den Rivalen auf Platz fünf.

Fans von Wacker Innsbruck zünden Pyrotechnik im Stadion bei einem Fußballspiel am Abend.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Während die Gäste den prestigeträchtigen Sieg feiern konnten, rückte nach dem Spiel der Becherwurf in den Mittelpunkt. Dass der mutmaßliche Verursacher ein Kind gewesen sein soll, verlieh dem Vorfall zusätzliche Brisanz. Scheiders Reaktion machte deutlich, wie sehr ihn die Aktion beschäftigte.

Das Westderby lieferte damit vor allem sportlich eine enge Entscheidung und eine beeindruckende Zuschauerkulisse. Der Vorfall nach dem Abpfiff überschattete jedoch den Salzburger Erfolg und lenkte den Blick erneut auf das Verhalten einzelner Zuschauer bei Fußballspielen.

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