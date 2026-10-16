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Bekommt Leipzig die Bayern-Wut zu spüren?

SR
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STAVANGER, NORWAY 13. OCTOBER: Players from Munich are sad after the Champions League Match between Viking FK vs. FC Bayern Munich at Matchday 2 at Lyse Arena / Joshua KIMMICH FC Bayern Munich 6 Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/Goldbergx
© IMAGO/Beautiful Sports Internati
Bei den Bayern herrscht wieder einmal Unruhe, zwei Remis en suite sind zu wenig für die eigenen Ansprüche. Nun wartet auch noch Leipzig.
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Aktuell kommt der einst "FC Hollywood" getitelte Verein wieder einmal nicht zur Ruhe. Beim 2:2 in Augsburg schüttete sich Manuel Neuer gleich zweimal an und entfachte die Torhüter-Diskussion auf ein Neues.

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Gegen den Fußball-Zwerg Viking FK spielte man in der Königsklasse peinlicherweise nur 3:3, die Kritiker warten bereits hinter jeder Ecke, so zu sehen bei Sky-Experte Didi Hamann. Der Ex-Bayern-Kicker fokussierte sich auf Gelbrot-Sünder Michael Olise, allerdings mit indirektem Lob.

Hamann: "Kein Olise, keine Party"

"Kein Olise, keine Party! Mir wird die Abhängigkeit von Olise zu groß bei den Bayern. Wenn er nichts macht, macht es kein anderer!", lautete die Kritik des 53-Jährigen an den Münchnern. Harry Kane, kurz vor einem neuen Deal, liefert zwar ebenfalls, doch aus der Reihe dahinter lassen zu viele aus.

Luis Diaz, Lennart Karl und Co. müssen nun gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) aufzeigen. Auch wenn die "Roten Bullen" die eigentliche Nummer drei im deutschen Fußball sind, waren diese Begegnungen zuletzt wenig kompetitiv.

Es wartet eine Bayern-Legende

Seit 2023 im DFB-Pokalfinale (3:0) holte Leipzig keinen Sieg mehr: Fünf teilweise deutliche Bayern-Siege und zwei Remis. Außerdem reagieren die Bayern auf eine Krise oft mit Wut im Bauch, so auch beim 5:1 gegen Leipzig 2024, das auf eine Pleite gegen Mainz (1:2) folgte. Wird Leipzig erneut Opfer?

13.10.2026, xtgx, Fussball, UEFA Champions League, RB Leipzig - PSV Eindhoven, v.l. Trainer Coach Martin Demichelis RB Leipzig gibt Anweisungen, gestikuliert, mit den Armen gestikulieren gives instructions, gesticulate DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO Leipzig *** October 13, 2026, xtgx, Soccer, UEFA Champions League, RB Leipzig vs. PSV Eindhoven, from left: Head Coach Martin Demichelis of RB Leipzig gives instructions, gesticulates with his arms. DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Leipzig
Ex-Bayern-Spieler Martin Demichelis Trainiert Leipzig © IMAGO/Jan Huebner

Der dortige Trainer Martin Demichelis, 259 Spiele für den FCB, steht zudem schon unter Druck. Mit einem Sieg gegen seinen Herzensverein, den er damit auch überholen würde, hätte er aber ein Ausrufezeichen gesetzt.

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