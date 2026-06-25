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Für 350 Millionen Euro

Berlusconis "Bunga-Bunga"-Villa an Katar-Scheich verkauft

ROME, ITALY - OCTOBER 21: Silvio Berlusconi of “Forza Italia" party arrives at the Quirinale Palace for consultations of Italian President Sergio Mattarell with political parties leaders on October 21, 2022 in Rome, Italy. The President of the Italian Republic Sergio Mattarella will begin his consultations for the formation of the country's new government after the historic victory of the political right in the September 25 legislative elections. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)
© Getty Images
Ex-Premier und -Außenminister von Katar&nbsp;Hamad bin Dschassim bin Dschabr Al Thani ist der neue Besitzer der berüchtigten Villa "La Certosa" von Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Er bezahlt für das Luxus-Anwesen rund 350 Millionen Euro.
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Silvio Berlusconis Villa ist verkauft! Die Erben müssen sich mit "nur" 350 Millionen Euro statt den ursprünglich verlangten halben Milliarden Euro  begnügen. Das Anwesen war die inoffizielle Sommerresidenz des ehemaligen Regierungschefs. Zusätzlich fanden dort die legendären "Bunga-Bunga"-Partys statt.

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Dabei feierte Berlusconi in der Villa mit einem Harem sehr junger Frauen. Am Ende landete er wegen Korruption, Amtsmissbrauch und Förderung der Prostitution Minderjähriger vor Gericht. Berlusconi wurde im letzten Punkt freigesprochen. Seine Mitstreiterin Nicole Minetti wurde wegen Beschaffung von Frauen für derartige Partys verurteilt.

Berühmte Personen waren dort

Die Villa bietet einiges. Auf 120 Hektar Land befinden sich unter anderem sieben Schwimmbäder, ein künstlicher Vulkan, Gewächshäuser mit seltenen Orchideen und ein großes Amphitheater. Die Wohnfläche beträgt 4.500 Quadratmeter mit 126 Zimmern.

Zwei Männer stehen unter Bäumen mit Blick auf einen See und eine hügelige Landschaft im Hintergrund.
Silvio Berlusconi spaziert mit Vladimir Putin 2008 über seine Sommerresidenz "La Certosa" © AFP

In seiner Amtszeit empfing Berlusconi an seinem Anwesen Staatshäupter aus der gesamten Welt, wie etwa den damaligen US-Präsidenten George W. Bush (heute 79), den ehemaligen britischen Premier Tony Blair (73) und auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin (73).

Neuer Besitzer

Nun ist Hamad bin Dschassim bin Dschabr Al Thani der neue Besitzer der Villa. Er kauft die Immobilie über eine Luxemburger Investmentgesellschaft. Der Katar-Scheich ist Teil der Al-Thani-Dynastie, die Katar seit über 150 Jahren regiert, und kein Unbekannter auf Sardinien. Hamad besitzt dort schon Luxus-Immobilien und das Krankenhaus Mater Olbia.

Mithilfe des Verkaufs soll zusätzlich Berlusconis Erbe geregelt werden. Der 2023 gestorbene Medienmogul vererbte seiner ehemaligen Partnerin Marta Fascina und seinem Bruder Paolo je 100 Millionen Euro.

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