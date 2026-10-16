"Bester Opi der Welt": Alle feiern Prohaska

Emotionaler Höhepunkt rund um unsere Fußball-Ikone.

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Fußballlegende Herbert Prohaska erhielt beim Galaabend in der Wiener Stadthalle aus den Händen seiner Enkel den Special Award für sein Lebenswerk. "Das ist total berührend. Wenn du was fürs Lebenswerk bekommst, weißt du, dass du nicht mehr zu den Jüngeren gehörst", sagte der 71-Jährige. Sein Lebenswerk bestehe aus "drei F: Familie, Freunden und Fußball."

Genau diese standen auch bei der Laudatio von "Schneckerl", wie ihn seine Fans nennen, im Mittelpunkt. Das Video vom sichtlich gerührten 71-jährigen Fan-Liebling, wie er den Niki erhält, ist nun ein viraler Hit.

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Jahrhundertspieler, FAK-Idol & WM-Trainer

Prohaska mit seiner Enkelin auf der Tribüne. © GEPA

Und sorgte so für den emotionalen Höhepunkt der Lotterien Sporthilfe-Gala. Prohaska, der 1997 als ÖFB-Teamchef auch Teil der Mannschaft des Jahres gewesen war, gehört zu den prägendsten Figuren des heimischen Fußballs. Als Trainer führte er die Austria je zweimal zu Meistertitel und Cupsieg. Das Nationalteam fuhr unter der Leitung des im Jahr 2000 zum österreichischen Jahrhundertfußballer gewählten Wieners 1998 zur WM.