Bomben-Drohung auf AUA-Flug

Ein AUA-Flug von Tel Aviv nach Wien musste am Sonntag wegen einer Bombendrohung außerplanmäßig in Sofia landen. Die Behörden überprüfen die Maschine.

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Die Austrian-Airlines-Maschine war von Tel Aviv in Richtung Wien unterwegs, als die Bombendrohung bekannt wurde. Daraufhin wurde der Flug nach Sofia in Bulgarien umgeleitet.

Wie die israelische Zeitung "Jerusalem Post" unter Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Sender KAN News berichtete, wurde der Vorfall am Sonntagabend bekannt. Auch das Nachrichtenportal Ynet meldete die Umleitung.

Nach der Landung wird das Flugzeug nach den geltenden Sicherheitsverfahren untersucht. Ob sich tatsächlich ein Sprengsatz an Bord befand, ist bislang nicht bekannt. Ein Sprengstofffund wurde zunächst nicht bestätigt.

Weitere Drohungen gegen Flüge

Der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Bombendrohungen gegen Flugzeuge mit Israel-Bezug ein. Laut "Jerusalem Post" waren bereits in der Vorwoche zwei Delta-Flüge betroffen. In diesen Fällen stellte sich die Drohung dem Bericht zufolge als Fehlalarm heraus.

Weitere Details zu den Hintergründen der aktuellen Drohung und zum Ergebnis der Untersuchung in Sofia waren zunächst nicht bekannt.