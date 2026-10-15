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Für guten Zweck

Bowling-Rekord für Jakob

Rudolf Preyer
von
Gemeinsam für den guten Zweck: Die strahlenden Teilnehmer des Bowlingturniers freuen sich über den gemeinsamen Erfolg.
© Universitätsklinikum Wiener Neustadt-Hochegg
Rekord beim Charity-Bowling in Wiener Neustadt: 72 Teilnehmende sammelten 1.400 Euro für den kleinen Jakob und seine Familie.
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So viele Bowlingbegeisterte wie noch nie: Beim 3. Charity-Bowling des Betriebssportvereins im Uniklinikum Wiener Neustadt-Hochegg traten 19 Teams an. Drei Stunden lang zählten Spaß, Ehrgeiz und Herz.

Durch weitere Spenden nach dem Turnier wuchs die Summe von 1.200 auf 1.400 Euro. Das Geld geht an den Verein Pro Collegio und damit an Jakob, den Sohn einer Klinikum-Mitarbeiterin.

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Hilfe für Jakob

Jakob lebt mit X-ALD, einer seltenen, unheilbaren Stoffwechselerkrankung, die das Nervensystem schädigt. Die Spenden ermöglichen ihm und seiner Familie schöne Erlebnisse und erfüllen Herzenswünsche.

Organisator Reinhard Sinzinger und das Team von Rayman’s Bowling sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Das 4. Charity-Bowling steigt am Samstag, 2. Oktober 2027.

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