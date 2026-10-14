Brisantes Wiedersehen mit Ex-Bullen Pavlovic

Mit viel Selbstvertrauen bittet Red Bull am Donnerstag (18.45 Uhr, Canal+) den AC Milan zum heißen Euro-Tanz.

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Heimischer Serienmeister gegen den siebenfachen Champions League-Sieger: In der Red-Bull-Arena ist alles angerichtet für eine magische Euro-Nacht. Über 20.000 Tickets sind schon weg. Das Motto lautet: Gemma MIlan schauen.

Für die Salzburger verlief der Start in die UEFA Europa League-Ligaphase Mitte September nach Maß: Ein souveräner 1:0-Auswärtserfolg bei Levski Sofia brachte die ersten drei Punkte auf das Konto. Ganz anders sah der Auftakt für die Gäste aus der Lombardei aus: Die Rossoneri mussten sich vor heimischer Kulisse Benfica Lissabon mit 0:2 geschlagen geben und stehen in Salzburg somit unter Zugzwang.

Röhl: "Milan bringt enorme Qualität"

Begegnungen mit den Mailändern wecken in Salzburg positive Erinnerungen: Im Herbst 2022 trennten sich die beiden Klubs in der Mozartstadt mit einem umjubelten 1:1-Remis, bei dem Noah Okafor sehenswert traf.

Salzburg-Coach Danny Röhl: "Wir freuen uns sehr auf diesen Europa League-Abend in unserer Arena. Der AC Milan ist ein großer Name im europäischen Fußball und bringt enorme Qualität mit. Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen und zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind."

Pavlovic verlängert vor Partie seinen Vertrag

Besondere Brisanz erhält die Partie durch das Wiedersehen mit Strahinja Pavlovic. Der serbische Innenverteidiger, der von 2022 bis 2024 im Salzburger Trikot starke Leistungen zeigte, läuft mittlerweile für das Mailänder Starensemble um Luka Modric & Co. auf. Kurios: Ausgerechnet vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub verlängerte Pavlovic seinen Vertrag bei den Rossoneri bis Juni 2031.

Bullen-Jungstar heiß begehrt

Im Fokus steht auch der Salzburger-Jungstar Bartosz Mazurek. Der erst 19-jährige Teenager (Marktwert: 10 Millionen Euro) hat erst 15 Spiele für RB absolviert, wird aber schon jetzt mit einem Transfer zu Dortmund in Verbindung gebracht. Sein Kommentar vor dem Spiel: "Milan ist natürlich ein besonderer Gegner, aber wir gehen mit viel Vorfreude und Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Wir wissen, dass wir in jeder Phase konzentriert sein müssen, wollen aber unsere Stärken zeigen und mit Tempo nach vorne spielen.