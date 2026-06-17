TV
E-Paper
Politik

Einigung

Budget: Hier müssen Länder jetzt mitzahlen

© APA/HELMUT FOHRINGER
Bund und Länder haben sich am Mittwoch über die Finanzierung der geplanten Senkung der Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um einen Prozentpunkt ab 2028 geeinigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Gemäß einer Grundsatzeinigung, die bei Verhandlungen am Nachmittag im Finanzministerium erzielt wurde, übernehmen die Bundesländer ein Drittel der entstehenden Lücke im FLAF - das entspricht 200 Mio. Euro. Was sie im Gegenzug für ihre Zustimmung erhalten, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Auch interessant

Regierung sagt dicken Mappen den Kampf an

Hitze am Arbeitsplatz wird gefährlich

Länder-Aufstand gegen Schließung von Bezirksgerichten

Graz-Hammer: Karl Marx kandidiert für Wahl

Social-Media-Verbot: Neue alarmierende Umfrage

Barbara Eibinger-Miedl. © APA/HELMUT FOHRINGER

"Länder und Gemeinden werden sich beteiligen an der Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds" (FLAF), sagte Finanzminister Markus Marterbauer gegenüber ORF und APA nach Ende der Gespräche mit den Ländern. Die schriftliche Ausarbeitung der Details über "einige zusätzliche Vereinbarungen" erfolge nun über die Büros und werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Die Lücke der fehlenden 600 Mio. Euro im FLAF sei gefüllt, ein Drittel werde von den Ländern übernommen, erklärte Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger Miedl (ÖVP). Nun sei der Weg frei für die Lohnnebenkostensenkung. Zufrieden zeigte sich auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Anton Mattle (ÖVP). Zu den Details wollte aber auch er sich nicht äußern. Teil des Pakets sollen jedenfalls Mittel aus dem EU-Resilienz- und Aufbaufonds, welche die Bundesländern seit längerem vom Bund fordern.

Anton Mattle (ÖVP). © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Die von der Regierung vorgesehene Beteiligung der Bundesländer an der Finanzierung der Senkung der Lohnnebenkosten über die Ertragsanteile hatte für Widerstand bei den Ländern gesorgt. Das Finanzministerium argumentiert dies damit, dass die Länder auch von den höheren Steuereinnahmen profitieren. Die Länder hatten dagegen zunächst gefordert, dass die vom Bund verursachten Steuerausfälle ersetzt werden, weil die Senkung der Lohnnebenkosten eine Bundesangelegenheit sei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hitze am Arbeitsplatz wird gefährlich

Fiskalrat warnt: Fast 6 Milliarden fehlen für Budgetziel

Länder-Aufstand gegen Schließung von Gerichtsbezirken

Graz-Hammer: Karl Marx kandidiert für Wahl

Budgetloch: Es fehlen 5,7 Milliarden auf EU-Ziel

Social-Media-Verbot: Neue alarmierende Umfrage

Budget: Hier müssen Länder jetzt mitzahlen

Nächste Runde im Pilnacek-U-Ausschuss

Regierung sagt dicken Mappen den Kampf an

Meinl-Reisinger gewinnt auch gegen FPÖ-General vor Gericht